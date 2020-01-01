خاص | ناجلسمان: كلوب تطور وجوارديولا مرجع ومورينيو أبدع مع بورتو

تعرف على تصريحات ناجلسمان الخاصة حول مورينيو وكلوب وتوخيل وجوارديولا وهالاند

كشف جوليان ناجلسمان، المدير الفني لنادي لايبزيج، عن رأيه في بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، مدربو مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام، كما تحدث عن فشل صفقة إيرلينج هالاند وأكثر مدرب أثّر على أفكاره.

ناجلسمان سبق وتحدث عن سبب رفضه تدريب ريال مدريد في 2018 خلف زين الدين زيدان.

وقال ناجلسمان في تصريحات خاصة مع الزميل Marco Hagemann: "فترة تواجد مورينيو في بورتو علمتني الكثير، لقد جعل عدد من اللاعبين يقدمون مستويات مذهلة مثل ديكو، وكان يلعب كرة قدم استثنائية وهجومية وحقق دوري أبطال أوروبا مع الفريق الأفضل في البرتغال لكن ليس في القارة".

المزيد من الفرق

وتابع: "بعد ذلك نجح مع العديد من الفرق الأوروبية وحقق العديد من الألقاب. شاهدت مباراة فريقه الأخيرة أمام أستون فيلا وتسجيل الهدف في الدقائق الأخيرة والإصرار الذي نقله المدرب إلى اللاعبين".

وانتقل مدرب لايبزيج للحديث عن كلوب بقوله: "لقد تطور بشكل مرعب، وصحيح لا يزال يمتلك أفكاره الأساسية ولكنّه أصبح أفضل بكثير وخاصة فيما يتعلق بالاستحواذ وبناء الهجمات. كرة القدم النقية التي يقدمها كلوب لم تعد موجودة، كما أنّه أصبح الآن يواجه فرقًا تتراجع في آخر 30 مترًا مما جعله يطور من طريقة اللعب".

أما بالنسبة لجوارديولا، فصرّح: "في برشلونة قدّم دروسًا في كرة القدم وأعتقد أنّ الجميع كتب وقال الكثير عن طريقة لعب هذا الفريق وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الكرة، ولكن الجنون الحقيقي هو الضغط العكسي الذي مارسه الفريق. لقد كان درسًا لجميع محبي كرة القدم في الضغط وتقديم كرة قدم مثالية".

وبالحديث عن إيرلينج هالاند الذي رفض لايبزيج لينضم إلى بوروسيا دورتموند، علّق: "لم نستطع ضمه، ولا أعتقد أنّه رأى فرصة أفضل في بوروسيا، رغم أنّ المنافسة أقل شراسة هناك لحجز مقعد أساسي عن فريقنا. لو أنّ أي لاعب احترم وقبل سلم الرواتب المخطط له والنظام في الفريق فهو مرحب بالانضمام لنا دون شك".

واختتم: "توماس توخيل هو أكثر مدرب تعلمت منه، لقد كان مدربي في وقت من الأوقات ولديه أفكار متقاربة مع جوارديولا فيما يتعلق بالحيازة. أعتقد أنّ توتنهام يمتلك أفضلية علينا في دوري أبطال أوروبا بسبب جودة اللاعبين، ولكنهم حتى الآن لم يقدموا أفضل ما لديهم خلال الموسم وبالتالي أرى أنّ المنافسة 50:50 لكل فريق ولا شيء محسوم".

جدير بالذكر أنّ لايبزيج يواجه توتنهام مساء اليوم، الأربعاء، في لندن بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.