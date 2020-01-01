خاص .. ناجلسمان قد يخلف جوارديولا في مانشستر سيتي

هل يعود الإسباني إلى برشلونة؟

تستمر الشكوك حول مصير المدرب بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، بدخوله العام الأخير من عقده مع النادي الإنجليزي.

المدرب الإسباني يمكنه الرحيل عن صفوف سيتي الصيف القادم لأي فريق آخر، وسط أنباء حول اهتمام من برشلونة ويوفنتوس بالحصول على خدماته.

جوارديولا سبق أن كشف مؤخرًا، عن عدم وجود محادثات مع إدارة سيتي حول التجديد، نظرًا لرغبته في التركيز على الموسم الحالي.

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مصادر صحفية أكدت أن فترة التوقف الدولي، منحت صاحب الـ49 سنة المزيد من الوقت، من أجل التفكير في خطوته المقبلة، قبل سبعة أشهر فقط على نهاية عقده.

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ومن المتوقع أن يحسم جوارديولا موقفه النهائي في التوقف الدولي القادم في مارس 2021، سواء بالتجديد أو الرحيل عن النادي.

وأشارت المصادر إلى أنه في حالة استمرار الإسباني مع مانشستر سيتي، سيجدد لموسم واحد فقط، لعدم رغبته في السير على خطى السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد أو أرسين فينجر في آرسنال، بالبقاء لسنوات طويلة مع نفس الفريق.

وفي حالة استقرار جوارديولا على الرحيل، سيوجه سيتي أنظاره نحو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والألماني يوليان ناجلسمان، للتعاقد مع أي منهما لقيادة الفريق في المستقبل.

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يذكر أن جوارديولا يمضي حاليًا الموسم الخامس له مع سيتي، وهي الفترة الأطول التي قضاها مع فريق واحد طوال مسيرته، حيث قضى أربع سنوات في برشلونة وثلاث سنوات في بايرن ميونخ.