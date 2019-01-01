خاص - مينيوليه: الفوز بالدوري البلجيكي أفضل من دوري الأبطال

البلجيكي ترك ليفربول هذا الصيف

أكد سيمون مينيوليه، حارس بروج حالياً، أنه لا يندم على ترك ليفربول، مؤكداً أنه يفضل اللعب في الدوري البلجيكي على البقاء احتياطياً مع بطل أوروبا.

وتراجع دور البلجيكي في السنوات الأخيرة بعدما أصبح احتياطياً أولاً للوريس كاريوس، ثم استمر في هذا الدور مع البرازيلي أليسون بيكر، ليرحل الصيف الماضي.

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وقال مينيوليه حصرياً مع "جول": "أنا سعيد من أجل ليفربول، فريق جيد للغاية ويضم لاعبين ممتازين ويستحق النجاح، كنت أعرف ماذا فقدت برحيلي، ولست نادماً".

وأضاف: "في ليفربول فزت بدوري الأبطال ولعبت دوراً رغم عدم المشاركة، ستبقى لحظة فخر لي، ولكن إذا سألتني، أفضل الفوز بالدوري البلجيكي والمشاركة في كل مباراة".

واستمر الحارس الدولي: "يقولون إنني كنت عنصراً هاماً في غرف الملابس، وهذا إطراء جيد، ولكن أريد أن أكون هاماً في الملعب أيضاً، لقد وصلت لمرحلة تحتم فيها الرحيل".

وأردف: "جلست على مقاعد البدلاء لعام ونصف، ومع اقتراب اليورو، كان يجب أن ألعب باستمرار لضمان مكاني مع بلجيكا، تفقد مستواك بالجلوس احتياطياً، البعض يتقبل الأمر، ولكن لست أنا".

وعن أليسون: "موهبة كبيرة، لا يحتاج لأن يتعلم أي شيء جديد، هو يملك الموهبة بشكل طبيعي، الأمر مثل ركوب الدراجة معه، وهذا ما يجعل منه لاعباً خاصاً، كما يجيد اللعب بقدميه والتحكم بأعصابه، تعلمت الكثير منه".

وشارك مينيوليه مساء الثلاثاء في تعادل بروج مع جلطة سراي بهدف لكل فريق لحساب دوري أبطال أوروبا.