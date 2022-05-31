ميلان يجد مالكيه الجدد.. شركة أمريكية توقع عقد الاستحواذ

شركة أمريكية تستحوذ على إي سي ميلان

وجد نادي إي سي ميلان ملاكه الجدد بشكل فعلي، بعد أن اختار صندوق "إليوت" الأمريكي الأيادي التي ستستحوذ على النادي المملوك له في أعقابه.

نستطيع في "جول" أن نؤكد على أن شركة "ريد بيرد كابيتال" قد وقعت على اتفاقية استحواذ أولية مع صندوق "إليوت" لملكية نادي ميلان بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي غدًا الأربعاء أو يوم الخميس على أقصى تقدير.

ليس العملاق الأوروبي الأول!

شركة "ريد بيرد كابيتال" المكونة من عديد الشراكات الاستثمارية والتي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، ليست الصلة بينها وبين عالم الرياضة حديثة، وبالتحديد فيما يتعلق بالأندية الأوروبية الكبرى، إذ إنها تملك حصة من ملكية نادي ليفربول الإنجليزي أيضًا.

وبرز اسم "ريد بيرد" بعدما فشلت صفقة استحواذ صندوق "إنفستكورب" البحريني على نادي ميلان بشكل رسمي ووفقًا لما أعلنه مسؤولو الصندوق.

ونجحت "ريد بيرد" بذلك في تتويج مساعيها للاستحواذ على ميلان متفوقة على منافسة في الأيام الأخيرة من صندوق "جيري كاردينال" الأمريكي بذات السياق.

ومن المرجح أن تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ على ميلان ما يقارب 1.3 مليار يورو، وفقًا للأرقام التي تم ترجيحها خلال الأسابيع الماضية.

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