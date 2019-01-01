خاص| ميا: علينا الفوز على زيمبابوي قبل مواجهة مصر الصعبة

الأوغندي صنع هدفي فوز فريقه اليوم على الكونغو..

أبدى فاروق ميا نجم المنتخب الأوغندي سعادته بالفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0 في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019.

وقال ميا لجول عقب المباراة:"فوز هام بالنسبة لنا، لا يوجد أفضل من بداية بطولة بانتصار على منتخب كبير مثل الكونغو".

وأضاف:"حافظنا على تركيزنا منذ البداية لتحقيق الفوز، وتوقيت الهدفين ساعدنا كثيراً. انخفض مستوانا في بعض فترات الشوط الثاني وهو ما كان طبيعياً، ولكن سنحاول تدارك ذلك في المباريات المقبلة".

وأوضح:"الآن انتهت صفحة تلك المباراة وعلينا التركيز فيما هو قادم، لدينا مباراة صعبة أمام زيمبابوي، سيحاولوا أن يسببوا لنا المتاعب ولكننا سنسعى لتحقيق الفوز قبل مواجهة مصر الصعبة في النهاية".

أما عن صناعته لهدفي فريقه اليوم قال:"هذا أمر رائع بالنسبة لي أن أساعد المنتخب والزملاء على الفوز، ربما في المباراة المقبلة سأسجل أول أهدافي".

أخيراً عن أهداف المنتخب الأوغندي المتصدر لمجموعته في الوقت الحالي بفارق هدف عن مصر، أكد ميا أن الفريق يأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى ثم سيرى ما يحدث.