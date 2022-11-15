خاص | موهبة شابة .. الكشف عن بديل حارث في قائمة المغرب للمونديال

أمين حارث سقط من قائمة المغرب بعد إصابته القوية مع مارسيليا

استقر وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، على بديل اللاعب أمين حارث، بعدما تأكد غيابه بشكل رسمي عن منافسات كأس العالم قطر 2022.

حارث كان قد تعرض لإصابة قوية مع فريقه مارسيليا، قبل يومين، خلال مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي، ليغيب طويلًا عن الملاعب. (طالع التفاصيل)

وعلم "جول" من مصادره الخاصة أن المدير الفني لأسود الأطلس وقع اختياره على أنس الزروري؛ لاعب بيرنلي الإنجليزي، ليحل محل حارث في القائمة النهائية المشاركة في المونديال.

صاحب الـ22 كان قد وافق بشكل رسمي على تمثيل بلده الأم المغرب دوليًا، رافضًا تمثيل بلجيكا، البلد الذي نشأ به.

يذكر أن المغرب تستهل مشوارها في مونديال قطر بمواجهة كرواتيا في 23 من نوفمبر الجاري، ثم تلتقي ببلجيكا في يوم 27، وتختتم دور المجموعات بملاقاة كندا في الأول من ديسمبر المقبل.