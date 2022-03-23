خاص| موقف تين هاج من تدريب مانشستر يونايتد.. هل تمت الصفقة؟

ارتفعت وتيرة الحديث في الساعات الأخيرة حول المدرب المحتمل لخلافة رالف رانجنيك في دكة بدلاء مانشستر يونايتد، وبات اسم إريك تين هاج مطروحًا بقوة، فيما أشارت مصادر مختلفة إلى أن الأمر قد حسم، وأن الهولندي في طريقه إلى أولد ترافورد الموسم المقبل، مصادر "جول" تخبرك بكل ما دار إلى الآن من مفاوضات في هذا الملف

تين هاج.. واحد من أربعة

المدرب الهولندي لنادي أياكس أمستردام، إريك تين هاج هو واحد من قائمة قصيرة تتكون من 4 مدربين إلى جانبه من المرجح أن يتولى أحدهم مهمة تدريب مانشستر يونايتد خلفًا لرالف رانجنيك.



ونستطيع في "جول" أن نؤكد لكم أن تواصلا تم بين مانشستر يونايتد وتين هاج في الآونة الأخيرة، ولكن تين هاج ليس الطرف الوحيد الذي يسعى مانشستر يونايتد لمعرفة رأيه في تولي منصب المدير الفني.



تين هاج واحد ممن تم تداول اسمهم بشكل كبير في الآونة الأخيرة لخلافة رانجنيك صاحب النتائج المتذبذبة مع فريق ملعب أولد ترافورد، ومن المرجح أن يكون هذا بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع "جول" التأكيد على أن مانشستر يونايتد استطلع رأيه وأنه قد يكون الأعلى حظًا لتولي المنصب.



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بالطبع لم يتخذ القرار إلى الآن، مصادرنا تؤكد أن النادي لن يكتفي بمقابلة تين هاج فحسب، بل إن مانشستر يونايتد سيستطلع آراء باقي المدربين في قائمته القصيرة التي من المرجح أن يتم اختيار المدرب البديل لرانجنيك من خلالها.



يدير عملية التفاوض الآن جون مورتو مدير نشاط كرة القدم في النادي، وكذلك المدير التقني لاعب الفريق السابق دارين فليتشر، والشخصيتان كانتا من أبرز عوامل جلب رانجنيك إلى الفريق في فترة كان هدفها التجريب أكثر من أي شيء آخر ووضع معالم للمستقبل.



المرشحون لتدريب مانشستر يونايتد

يمكننا أن نؤكد أن الأمر بات متعلقًا الآن بمقابلات رسمية، بدأت مع تين هاج الإثنين الماضي، ولكنه ليس المرشح الوحيد، وعليه من المنطقي طرح السؤال التالي: من باقي المدربين المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد بدءا من الموسم المقبل؟.



لفترات ليست بالقصيرة، كان ماوريسيو بوكيتينو الخيار الأول لخلافة رانجنيك في سدة تدريب مانشستر يونايتد، لكن في الآونة الأخيرة علت أسهم تين هاج بدلًا منه لتولي هذا المنصب.



الدوافع التي يمكن استغلالها في حالة بوكيتينو قد تتمثل في رغبة الأرجنتيني بالعودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي بعد تجربة معقدة ومتذبذبة مع باريس سان جيرمان، بالأخص بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا بعد سيناريو محبط للغاية أمام ريال مدريد.



يمكننا التأكيد أيضًا على أن اسمين بحجم جولين لوبيتيجي الذي يقدم مستويات مبهرة مع إشبيلية، ولويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا مطروحان بقوة على الطاولة، كما أن توماس توخيل أيضا يبدو خيارًا متاحًا في ظل حالة عدم اليقين التي تواجه نادي تشيلسي بشكل عام بعد القيود التي مورست على رومان أبراموفيتش بفعل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.



مقابلة رسمية تمت مع إريك تين هاج المرشح الأعلى حظوظًا لتولي تدريب مانشستر يونايتد، لكن خيارات مانشستر يونايتد مفتوحة على مصراعيها مع كافة المدربين الآخرين، هذا ما نستطيع تأكيده الآن.

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