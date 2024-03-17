خاص | مكافأة الرقم القياسي .. الهلال يُجهز هدية ثمينة لجورج جيسوس

الهلال عزز رقمه القياسي بالفوز الأخير على ضمك

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كشفت مصادر خاصة لكووورة أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تُجهز هدية ثمينة للمدرب جورج جيسوس ستكون بمثابة مكافأة تحطيم الرقم القياسي الخاص بعدد الانتصارات المتتالية.

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الهلال حطم الرقم خلال مواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا وعززه بالوصول إلى 29 انتصارًا متتاليًا بالفوز على ضمك في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وجاءت انتصارات الهلال المتتالية بواقع 17 في دوري روشن و9 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتربع الفريق على صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن مطارده النصر.

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المصادر أوضحت لكووورة أن الهلال ينوي تجديد عقد مدربه البرتغالي لموسم إضافي، حيث سينتهي الحالي بنهاية الموسم الجاري.

يُشار إلى أن رفض جيسوس تجديد عقده في فترته الأولى مع الهلال أدى لفسخه، وذلك موسم 2018-2019، حيث رفضت إدارة سامي الجابر رحيله قبل انتهاء مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.

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