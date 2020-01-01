خاص | مرشح برشلونة الرئاسي فونت: لن أكرر غلطة بيكهام ونيمار قاضى برشلونة

من يتولى رئاسة برشلونة الشهر المقبل؟

تحدث المرشح الرئاسي فيكتور فونت مع "جول" حول خططه لتدعيم برشلونة حال فوزه ومدى إمكانية النادي في التعاقد مع نيمار.

وستقام انتخابات النادي الكتالوني في الأسبوع الأخير من يناير القادم، وسط تنافس عديد المرشحين لخلافة مجلس إدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

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وقال فونت مع "جول": "حان وقت الحملة الانتخابية ولذا من الطبيعي أن تسمع ارتباط النادي مع لاعبين مشهورين ولكن مشجعو النادي أذكياء".

وأضاف: "يعرفون أن الأمر لا يتعلق بوعود بخصوص أسماء مذهلة مثلما حدث مع بيكهام في 2003، الآن الاهتمام يجب أن يأتي من زوايا أخرى".

وواصل فونت: "أحب نيمار اللاعب وأستمتع بمهارته ولكن لا يمكن عودته في كتالونيا، النادي يجب أن يحترم وضعه الاقتصادي والرواتب، لا يمكن دفع له تلك الأرقام".

واستمر: "نيمار تركنا ورفع قضية بحق النادي، اختياره كان واضحاً، نحن برشلونة ولا يجب نسيان تلك الأمور".

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وعن ليونيل ميسي: "يمكن الحفاظ عليه هنا، بعيداً عن الغضب بعد ما وصلنا إليه في أغسطس الماضي، هو يحب برشلونة، وغضبه كان بسبب غياب المشروع، نعمل على ذلك الأمر".

وختم: "لو كان مشروعنا حاضراً ما كان سيفكر في الرحيل، يجب أن نسانده ونحترم الاتفاق معه وإذا رحل يكون الأمر بأفضل تكريم ونحافظ على العلاقة معه لأطول وقت".

فونت من أبرز المرشحين للرئاسة رفقة عديد الأسماء القوية مثل جوان لابورتا، الرئيس السابق لبرشلونة ما بين 2003 و2010.