خاص | مدرب الفتح: كنت أعمل في الشباب مجانًا ولست جوارديولا أو كلوب

جول تواصل مع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الفتح السعودي.

كشف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق نادي الفتح السعودي، عن مفاوضات رئيس ناديه الحالي، من أجل قيادة تدريب فريقه.

خلال تصريحات خاصة لـ"جول" قال فيريرا: "كنت في المملكة العربية السعودية قبل ثماني سنوات، حيث أعمل كمحلل فيديو في نادي الشباب السعودي، وبعدها أصبحت مدربًا في بلجيكا".

وتابع: "منذ بضعة أشهر أجرى رئيس نادي الفتح اتصالًا بي، وقال لي نحن نبحث عن مدرب، وملفك الشخصي جيد، هل لديك مانع في قيادة الفريق، ثم جئت إلى هنا دون تدخل أي وكلاء، وثمت بتوقيع العقود".

المدرب البلجيكي أردف: "رئيس الفتح عرفني من خلال المدرب السابق لفريقه، وأنا عرفته منذ 8 سنوات، ثم ناقش مسؤولي النادي السييرة الذاتية وما حققته في بلجيكا، بالنسبة لمدرب يبلغ من العمر 39 لم يكن الأمر سيئًا على الإطلاق".

يانيك واصل: "لقد فزت بكأس بلجيكا، رفقة فريق ستاندارد لييج، وقدت فريق للصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى أيضًا، وشاهد مسؤولي الفتح بعض مباريات فريقي السابق، ووجدوها ممتعة، ليتواصلوا معي ثم أوافق على تدريب الفريق السعودي".

فيريرا أضاف: "لا أمتلك نفس مستوى الإسباني جوارديولا أو الألماني يورجن كلوب، ولا أستطيع الوصول لنفس المستويات، وأعتقد أنني أتأقلم مع لاعبي الفتح، وهذا هو الحال بالنسبة لمعظم المدربين حول العالم، باستثناء المدربين الكبار".

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وقال البلجيكي عن فريق الفتح: "أريد أن يكون فريقي ديناميكيًا، وفي حالة وجود الكرة معنا أن نبني الهجمات، وإذا لم تكن معنا الكرة، أن نحصل على أخطاء، وأن ننتهج الضغط العالي، ولكن لدي مشكلة، أنا هنا منذ شهرين، ونحن غير قادرين على ذلك، لأننا بحاجة أن نكون أقوياء جسديًا، ولدينا الشجاعة العقلية، ولكن نفتقر لذلك، والفريق لا يلعب كما أريد".

واستطرد قائلًا: "كنت أعمل في أندرلخت البلجيكي، ثم قابلت رئيس الشباب السعودي، وسألني كم ستحصل إذا قمت بتحليل أداء فريقي عن طريق الفيديو، قلت له لا أريد المال، سأفعل ذلك مجانًا، كنت أتحصل على 75 يورو في الشهر خلال أول عام، ثم حصلت على راتب أفضل في الأعوام التالية".

واختتم فيريرا حديثه قائلًا: "أنا ولدت في بلجيكا، والدي إسباني وأمي إيطالية، ولكن لغتي الأولى كانت الفرنسية، وأسمع دائمًا والدي ووالدتي يتحدثون لغتهم، وأستطيع التحدث بهما، ولكن الآن أتحدث الهولندية".

فيريرا كان مدربًا مساعدًا في نادي الشباب، وحصل مع الفريق على لقب الدوري السعودي موسم 2011-2012.