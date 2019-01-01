خاص - مدافع زيمبابوي يشرح كيفية إيقاف صلاح

مصر فازت بصعوبة في الافتتاح على زيمبابوي بكأس الأمم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شرح ديفين لونجا، مدافع زيمبابوي الأيمن، كيف تعامل مع مواجهة نجم مصر محمد صلاح في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا 2019.

مصر انتصرت مساء الجمعة على زيمبابوي بهدف نظيف من توقيع محمود حسن تريزيجيه في المباراة الأولى للبطولة الأفريقية.

وقال لونجا مع "جول" بعد المباراة: "أشعر بشعور طيب لأن المدرب طلب مني مراقبة صلاح، هو شخص رائع".

الكشف عن حجم إصابة حجازي.. ومصيره في أمم إفريقيا

إليكم اللاعبين أصحاب القيم التسويقية الأعلى في كأس الأمم الإفريقية🔥🏆#إفريقيا_مع_جولpic.twitter.com/y8Xp6c2P5G — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

وأكمل: "طُلب مني أن أذهب معه إذا اتجه للداخل، وأحاول أن أخرجه نحو قدمه الأضعف دائماً، هذه كانت مهمتي".

وواصل: "صعب مواجهته، كنت أطلب مساندة متوسط الميدان الدفاعي، الأمر يتعلق بالتواصل، ولكن لم أكن متوتراً".

وختم لونجا: "كنت أنتظر المشاركة في أمم أفريقيا وإثبات نفسي، هذه هي البطولة الأكبر في أفريقيا وحجر أساس لنا".

وتستكمل منافسات المجموعة الأولى مساء اليوم، السبت، بمقابلة الكونجو الديموقراطية أمام أوغندا.