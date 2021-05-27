خاص | محرز: نهائي دوري أبطال أوروبا "مجرد مباراة كرة قدم" بالنسبة لي!

ثقة كبيرة من محارب الصحراء..

أكد نجم مانشستر سيتي رياض محرز على أنه لا يضع الضغوطات في رأسه كثيرًا، مشيرًا إلى أن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون "مجرد مباراة كرة قدم" بالنسبة له.

الدولي الجزائري يعيش واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق في مسيرته الرياضية، وفي حوار حصري لموقع جول، كشف عن مشاعره تجاه نهائي الأبطال الذي ينتظره.

وعلى الرغم من أن سيتي هُزم مرتين على يد تشيلسي في الشهر الأخير بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، لكن محرز ليس قلقًا من المباراة.

ماذا قال رياض محرز عن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

وعند سؤاله عن مباراة الأبطال، أجاب "نحن مرتاحون للغاية للعب بطريقتنا، لا ضغوط، فقط العب بشخصيتك، هذا كل شيء".

كما أضاف "بالطبع تشعر ببعض الضغط قبل المباريات لكنه ضغط جيد، عليك تحويلها إلى ثقة وشخصية".

"لن أقول أن الأمر سهل بالنسبة لي، ولكن سأقول لا بأس، أنا لا أضع الضغوط في رأسي، ألعب وكأنها مباراة كرة قدم عادية."

وواصل محرز "من الواضح التفكير في أنها مباراة نهائي بدوري أبطال أوروبا، ولكنها مجرد مباراة كرة قدم بالنسبة لي".

ماذا قال رياض محرز عن مسيرته في مانشستر سيتي؟

وتحدث محرز عن مسيرته في مانشستر سيتي، فقال "عندما جئت إلى هذا النادي كان واضحًا أنه يخوض هذه المراحل المتقدمة".

"نريد جميعًا الوصول إلى هذه المرحلة، والآن علينا التركيز وإثبات قدرتنا على الفوز."

أما عن زملائه في النادي الإنجليزي فقال "نحن زملاء جيدون للغاية، نضحك كثيرًا ونمزح وأعتقد أن هذا مهم عند الوصول لمباريات مهمة، ينبغي أن تشعرون بالحب".

واستطرد "لدينا فريق جيد للغاية، ونحن نعلم أنه يمكن للجميع التنافس مع الجميع وهذه هي قوة فريقنا، يمكن للجميع اللعب ويمكن للجميع إحداث الفارق".

ماذا قال رياض محرز عن مدربه بيب جوارديولا؟

لم ينس محرز مدربه بيب جوارديولا، بل أخذ في الثناء عليه بشدة، حيث قال "إنه مفيد للغاية، إنه يساعدنا كثيرًا".

وتابع "إنه يقودنا ويوجهنا طوال الوقت من الخارج وكذلك في التدريبات".

وأتم "لذلك لدينا دائمًا نصائح جيدة ونعرف كيف نلعب ونفوز".

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