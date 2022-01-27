خاص | "محاكاة أسلوب رونالدو" .. مدرب لياقة إنجليزي يكشف أسرار قوة اللاعبين!

يعد توم جويس واحدًا من بين أكثر مدربي القوة والتحمل احترامًا، حيث يملك المهارات التي يريدها لاعبو النخبة الذين يسعون إلى التفوق على منافسيهم، وأصبح في حد ذاته موهبة في صناعة كرة القدم.

مؤخرًا، أصبح نظام اللياقة البدنية الذي يتبعه البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطوريًا، وأصبح لاعبو كرة القدم الآن أكثر وعيًا من أي وقت مضى أن العمل الإضافي بعيدًا عن ناديهم قد يعني الفارق بين النجاح والفشل على أعلى مستوى.

وخلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد، كان رونالدو رائدًا بعد أن عين فريقًا من الموظفين لدفع مسيرته إلى الأمام، وقام بأعمال بدنية إضافية بعيدًا عن "أولد ترافورد" واستمر ذلك في ريال مدريد ويوفنتوس، وبفضل لياقته البدنية المذهلة واظب على تحطيم الأرقام القياسية واللعب على أعلى مستوى بعد أن وصل إلى أواخر الثلاثينيات من عمره.

ويهدف اللاعبون الصغار الآن من جميع أنحاء إنجلترا إلى محاكاة هذا النجاح، كما أن شعار جويس في حث اللاعبين على أن يكونوا "مبنيين ليسوا مولودين" يحدث بالفعل آثارًا واضحة، حيث يتلقى هاتفه دائمًا الاتصالات من اللاعبين الذين يطلبون النصيحة أو المزيد من الوقت للتدريب.

قائمة عملاء جويس الآن تشمل لاعبين مثل توني إلانجا من مانشستر يونايتد، وجيمي بينوي-جيتنز من بوروسيا دورتموند، وتينو ليفرمينتو من ساوثامبتون، ومويس كين مهاجم يوفنتوس، والعديد من الأسماء الأخرى.

ويقول جويس في مقابلة أجراها "جول GOAL" معه: "عندما يأتي طفل إلى غرفتي، أختبره وأحصل على بيانات إضافية من الأندية لمقارنتها مع مان نحصل عليه في النهاية".

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وأضاف: "أقارن ما أفعله مع لاعبي كرة القدم بالرياضيين في الرياضات الأخرى، لا أريد أن يتحول لاعب الكرة إلى عداء مسافات قصيرة، لكن إذا نظروا إلى الطريقة التي يركضون بها واستخدموها بشكل صحيح سيصبحون أكثر كفاءة".

وتابع: "كان لدي لاعب من أكاديمية نادي ريدينج، نجح مؤخرًا في الفوز بسباق 200 متر على المستوى الوطني، حتى بعد الجلسات، قد يحصل اللاعبون على واجبات منزلية مني".

وتابع: "المشكلة الوحيدة في وظيفتي هي أنني غالبًا لا أحصل على الوقت الكافي، في فترة ما قبل الموسم أتلقى الكثير من الاتصالات، ورغم ذلك تحصل فقط على خمس أو ست جلسات مع كل لاعب على مدار أسبوعين".

وأكمل: "أتساءل عما إذا كان لدي لاعبان أو ثلاثة فقط بدوام كامل، مرتين في الأسبوع على مدار عام كامل، أفكر في مدى جنون التطور الذي يمكننا القيام به، التحسن الجسدي يساعد على بناء مستوى الثقة".

وقال جويس عن كريستيانو: "لقد غير رونالدو اللعبة بأن أظهر للعالم أن الموهبة هي شيء واحد، لقد كان دائمًا موهوبًا لكنه أصبح أفضل رياضي ويحصل على نتائج مذهلة غيرت عقلية الأطفال، تشاهد مقاطع فيديو له وهو يمزق الكرة بتسديداته والأطفال يكررون الأمر، لم تكن لترى ذلك قبل 10 سنوات".

وأردف: "سيرخيو راموس وفيرجيل فان دايك يظهران للاعبي الدفاع كيف يجب أن يكون الرياضي، أعتقد أن هذا هو الفارق بين أعلى مستوى وبقية كرة القدم الآن، الكثير مما يتمتع به هؤلاء اللاعبون الكبار هو اللياقة البدنية".

كرة القدم الآن تتحرك في اتجاه واحد فقط، عبر القوة وزيادة التحمل، لكن جويس يعتقد أن رد فعل معظم أفضل الأندية في العالم بطيء جدًا، وأن سبب الطلب الكبير على خدماته هو وجود عدد قليل جدًا من المدربين في المملكة المتحدة بمهاراته وخبراته.

ويعتقد جويس أنه يجب توظيف المزيد من المدربين الذين يعملون على القوة والتحمل من قبل الأندية، التي يجب أن تتخصص من خلال وجود مدربين بدنيين متخصيين في مراكز مختلفة على أرض الملعب.

عادة، حتى أكبر وأفضل الأندية تملك شخصين أو ثلاثة فقط مثله مع الفريق الأول، ويعملون مع 25 لاعبًا أو أكثر، هذا من وجهة نظر جويس يجب أن يتغير وإلا سيجد لاعبو كرة القدم أنفسهم متخلفين بشدة عن اللاعبين في رياضات أخرى مثل دوري السلة الأمريكي أو اتحاد كرة القدم الأمريكية.

وأضاف: "في رأيي القوة والتكيف من أكثر المجالات التي تأخرت فيها كرة القدم عن الركب، إذا نظرت إلى الكثير من الرياضات الأمريكية، تجد أن هؤلاء الرجال مبنيون بشكل مختلف".

وأكمل: "أحد أسباب اختلاف بنية لاعبي دوري السلة الأمريكي أو كرة القدم الأمريكية أو حتى في الهوكي، هو أن برامج القوة والتكيف لديهم أقوى بخمس أو ست مرات مما هي عليه هنا".

وأردف: "من المخزي أن نرى امتلاك كرة القدم للمال، حيث يتقاضى شخص مثلي في مانشستر يونايتد 30 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لرعاية شخص مثل بوجبا يتقاضى 300 ألف إسترليني في الأسبوع".

وأكمل: "مهمة شخص مثلي هي إبعاده عن الإصابات، لن يكون هناك سوى مدرب واحد أو اثنين أو ثلاثة من أفضل المدربين حتى في أكبر الأندية".

إن تشكيل الجسد للتعامل مع متطلبات الرياضة هو ما سيسمح لأي لاعب بالمنافسة على أعلى مستوى وتجنب الإصابات.

وأكمل جويس: "القوة هي نتاج كل شيء، بدون قوة لن تملك السرعة، ليس هناك ما هو أهم من القوة بالنسبة لي".

وتابع: "إذا نظرت إلى بعض أسرع اللاعبين في العالم مثل هالاند أو مبابي أو طارق لامبتي، أو ألفونسو ديفيس، فما الذي يملكونه ولا يملكه الآخرون؟ أراهن أنهم جميعًا قادرين على أداء تدريب القرفصاء باستخدام 160 كليوجرامًا، وهو ما يمنحهم القوة وبالتالي السرعة".

واختتم جويس: "كلما كنت أقوى كرياضي، تحصل على فوائد شاملة وتكون أقل عرضة للإصابة، تمارين القوة ستحمي الأربطة والمفاصل، إذا لم تتمكن من القيام بعشر عمليات ضغط أو تمارين البطن، فيجب ألا تلعب على أعلى مستوى".

لقد أثبتت المواهب التي بحث عن جويس بالفعل رغبتها في الذهاب إلى أبعد من ذلك للحفاظ على التفوق، هذا الطموح يقابله جويس نفسه، وهو مصمم على وضع نفسه، وكل اسم في قائمة عملائه، على القمة.

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