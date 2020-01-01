خاص | مانشستر يونايتد يحرز تقدمًا في صفقة سانشو

نبأ سعيد..

كشفت مصادر جول أن مانشستر يونايتد قد أحرز تقدمًا في مفاوضاته من أجل الحصول على توقيع جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال الدولي الإنجليزي أولوية بالنسبة لأولي جونار سولشاير هذا الصيف ولم تتوقف مفاوضات إدارة المانيو لتلبية طلبات مدربهم النرويجي رغم تأكيدات مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، على استمرار سانشو في سيجنال إيدونا بارك الموسم المقبل.

إدارة دورتموند تطلب 120 مليون يورو للموافقة على بيع سانشو، إلا أنه وحتى الآن يرفض مانشستر يونايتد تلك القيمة ويصمم على عدم دفعها بكل الأحوال ويحاول قدر المستطاع تقليصها.

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وبحسب مصادر جول، فإن مانشستر يونايتد يحاول ألا يُكرر خطأ التعاقد مع أليكسس سانشيز ومنحه راتبًا ضخمًا مما تسبب في أزمة بهيكلة الفريق، مما جعل الإدارة حذرة للغاية خلال مفاوضتها مع سانشو.

الساعات الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات بين إدارة النادي الإنجليزي ووكيل سانشو فيما يتعلق بالراتب وكذلك بقيمة الصفقة تُبشِّر بإمكانية التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ومن المفهوم أن سانشو نفسه حريص على الانتقال إلى مانشستر يونايتد والعودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، لكن تظل أزمة الاتفاق بين الناديين هي الحائل الوحيد أمام تحقيق حلم صاحب الـ20 عامًا.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد أبرم في سوق الانتقالات الحالية صفقة مميزة بضم دوني فان دي بيك من أياكس نظير 40 مليون يورو، مع تأكيدات الصحف على رغبة سولشاير في دعم الهجوم بجناح جديد.