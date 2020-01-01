خاص | مانشستر سيتي يستمر في الإنفاق .. انتصار مزودج على تشيلسي ويوفنتوس

مانشستر سيتي يقترب من نجمي بورنموث وفالنسيا

أوشك فريق مانشستر سيتي من الحصول على خدمات اللاعب الهولندي ناثان أكي نجم بورنموث، ومعه اللاعب فيران توريس جناح فالنسا.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، والتي أكدت أن النادي تفوق مؤخرًا على نظيره تشيلسي في طريقه للحصول على خدمات لاعب بورنموث.

وأوضحت المصادر الخاصة بجول أن النادي قد توصل لاتفاق رفقة بورنموث حول انضمام اللاعب لصفوفهم بداية من الموسم المقبل بشكل نهائي.

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وسيدفع مانشستر سيتي مبلغ مالي قيمته حوالي 40 مليون يورو من أجل تأمين خدمات اللاعب، دون النظر لقيمة راتب أكي نفسه.

أما بالنسبة لتوريس فاللاعب متوفر مقابل 100 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، ومن المتوقع أن يتم تخفيض ذلك المبلغ.

ولا يعد مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد الذي كان يسعى للحصول على خدمات أكي، حيث ارتبط اسمه بتشيلسي و مانشستر يونايتد أيضًا.

وكان أكي قد شارك في 30 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما في إجمالي 2595 دقيقة لعبهم.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا يستمر تعاقده مع بورنموث حتى نهاية الموسم بعد المقبل، 2021-2022.