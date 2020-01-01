خاص.. مانشستر سيتي يحدد شروطه لرحيل جارسيا إلى برشلونة

النادي الإنجليزي مستعد لتركه يستمر حتى نهاية عقده ويرحل بالمجان

تقدم نادي برشلونة الإسباني، بالعرض الرسمي الأول من أجل التعاقد مع إريك جارسيا مدافع نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.

صاحب الـ19 سنة عقده ينتهي مع سيتي في يونيو 2021، وسط ترقب كبير من برشلونة والمدرب كيكي سيتيين، للحصول على خدمات اللاعب.

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليعلن قرار جارسيا بالرحيل وعدم التجديد.

المزيد من الفرق

مصادر صحفية، كشفت لـ"جول" عن تقدم برشلونة بعرض رسمي قيمته 15 مليون يورو للتعاقد مع جارسيا، وإعادته مرة أخرى لصفوفه، بعدما غادر أكاديمية لاماسيا للعمل مع جوارديولا.

وأشارت التقارير إلى أن سيتي يرفض المبلغ الذي قدمه برشلونة لضم جارسيا، حيث يريد الحصول على مبلغ 23 مليون يورو يصل إلى 35 مع الإضافات المستقبلية.

ويأتي ذلك نظراً للتقييم العالي الذي يضعه النادي الإنجليزي للمدافع الشاب، حيث يراه في مكانة مماثلة لفيران توريس الذي انتقل مؤخراً لسيتي من فالنسيا بحوالي 36 مليون يورو.

أرتور يخضع لبرشلونة ويعود للتفاوض

فانتازيا | ميسي إلى إنتر.. البرغوث يكتشف وجهًا آخر للحياة

وفي حالة عدم قيام برشلونة برفع العرض المقدم لضم اللاعب، سيرفض سيتي رحيله هذا الصيف، ويسمح له بالرحيل بالمجان العام القادم.

يذكر أن جارسيا انضم لسيتي من أكاديمية لاماسيا في 2017، ودخل بالتدريج للفريق الأول، ولكن تعاقد سيتي مع الهولندي ناثان أكي، وتخطيطه لضم أي من دييجو كارلوس مدافع إشبيلية، أو كاليدو كوليبالي نجم نابولي، يقلص كثيراً من حظوظه في المشاركة كأساسي.