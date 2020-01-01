خاص | ليفربول يحسم صفقة جوتا من وولفرهامبتون

ثالث صفقات ليفربول باتت قريبة

يقترب نادي ليفربول من إتمام صفقة جديد بالتعاقد مع المهاجم ديوجو جوتا من صفوف وولفرهامبتون بعد نجاحه في جلب تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ.

ليفربول أعلن التعاقد مع تياجو مقابل 30 مليون يورو ليكون ثاني صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وعلم "جول" أنّ ليفربول اتفق مع وولفرهامبتون على ضم اللاعب مقابل 49 مليون يورو (45 مليون إسترليني) لتعزيز خط الهجوم للفريق بعقد يمتد 5 سنوات.

صاحب الـ23 عامًا لعب 131 مباراة مع وولفرهامبتون وسجل 44 هدفًا مما جعل يورجن كلوب يرفض التعاقد مع إسماعيلا سارا من واتفورد لأجله ضمه، خاصة وأنّ إدارة الفريق الهابط حديثًا للدرجة الأولى تمسكت بمبلغ 44 مليون يورو.

وقد يرحل الشاب كي جانا هوفر من ليفربول إلى وولفرهامبتون مقابل 10 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات إضافية، كما يحق للريدز التفاوض على شرط البيع بنسبة 15%.

وكان ليفربول قد تعاقد مع كوستاس تسيميكاس من صفوف أولمبياكوس اليوناني في صفة وصلت إلى 13 مليون يورو مما يعني إجمالًا 43 مليون يورو.

وفي حال ضم جوتا، فإنّ الفريق قد صرف نحو 90 مليون يورو في سوق الانتقالات الجارية، إلا أنّه لم يحصل سوى على 16 مليون يورو من بيع لاعبيه خلال الصيف.

جدير بالذكر أنّ ليفربول رفض التعاقد مع تيمو فيرنر من لايبزيج بسبب ارتفاع ثمنه ليذهب اللاعب إلى تشيلسي.