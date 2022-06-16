خاص| ليس زيدان .. باريس يتفق مع اسم غير متوقع لخلافة بوتشيتينو

رغم الارتباط بالعديد من المدربين الكبار

اقترب نادي باريس سان جيرمان من الاستقرار على اسم مدربه الجديد، بعد قرار إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب الفريق.

بوتشيتينو يستعد للرحيل عن النادي الفرنسي، بعد استقرار الإدارة مع لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد على عدم استمراره.

وارتبط باريس على مدار الأيام الماضية بالعديد من الأسماء، كان أهمها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الحالي.

ولكن مصادر خاصة بموقع "جول" كشفت عن اسم غير متوقع لخلافة بوتشيتينو في تدريب الفريق الفرنسي خلال هذا الصيف.

وقالت المصادر إن كريستوف جالتييه مدرب نيس هو المرشح الأقوى لتدريب باريس، بسبب علاقته القوية وتواصله المستمر مع كامبوس.

اقرأ النص الأصلي من النسخة الفرنسية لموقع جول

وأشارت إلى أن الاتصالات كانت دائمة بين كامبوس وجالتييه منذ أسبوعين، من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بالمشروع الباريسي.

وتسود حالة من التفاؤل لدى مدرب نيس بخصوص تدريبه لباريس، في انتظار الرحيل الرسمي لبوتشيتينو، حيث يحتاج النادي لدفع مبلغ 15 مليون يورو كمقابل ترضية لإنهاء التعاقد مع الأرجنتيني.

جدير بالذكر أن الإنجاز الأكبر في مسيرة جالتييه كان الفوز مع فريقه السابق ليل بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2020/2021، كما سبق أن حصل على كأس الدوري الفرنسي مع سانت إتيان في 2013.

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