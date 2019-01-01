خاص | لويس ألبرتو: تفكير لاتسيو في السكوديتو غير عقلاني

موسم استثانئي للنجم الإسباني

أكد لويس ألبرتو، نجم لاتسيو، أن التفكير في فوز ناديه بالدوري الإيطالي حالياً يعتبر أمراً غير عقلاني، مؤكداً أنه يسعى للتحسن من أجل التواجد مع إسبانيا بأمم أوروبا المقبلة.

ويعيش ألبرتو موسماً استثنائياً مع نسور العاصمة بعدما قاد الفريق للتتويج بكأس السوبر الأحد الماضي، واحتلال المركز الثالث بالسيري آ بعد 17 جولة.

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وقال ألبرتو مع "جول": "الفريق يعيش موسماً عظيماً، وتحقيق لقباً ثالثاً للاتسيو تتويج لهذا المشروع ولي، سيموني إنزاجي يقوم بعمل هائل لأنه حافظ على نفس المجموعة لأربعة أعوام".

وأضاف: "نثق به كثيراً، أشعر أنني في حالة ممتازة، لا أهتم بالأرقام الشخصية والمهم هو ما يقدمه الفريق، ثقة المدرب والمجموعة بي تساعد كثيراً".

واستمر الإسباني: "التفكير في الفوز بالسكوديتو الآن أمر غير عقلاني، سنفكر مباراة بعد الأخرى ونرى موقفنا في أبريل، ولكن لو الفريق أكمل هكذا سنحقق المطلوب من أهداف، الأهم هو بلوغ دوري الأبطال".

وأتبع: "في السنوات الماضية التراجع في الأمتار الأخيرة كلفنا كثيراً، هدفي الشخصي هو الاستمرار في التحسن وبلوغ المنتخب الإسباني ولعب أمم أوروبا ستكون فخراً كبيراً لي، ولكن الأمر يعود للناخب الوطني".

ويتصدر ألبرتو قائمة أكثر اللاعبين تقديماً للتمريرات الحاسمة في أوروبا برصيد 12 كرة حاسمة، بالإضافة لأربعة أهداف سجلها.