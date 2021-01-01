خاص | لوسيو: كأس العالم قطر 2022 مفتاح نجاحه قصر المسافات

بطل العالم السابق يتحدث حصرياً مع جول

رحب النجم البرازيلي السابق لوسيو بإقامة كأس العالم 2022 في قطر، وقال إنها ستكون مفيدة للاعبين بسبب قرب الملاعب والمدن من بعضها البعض.

بطولة قطر 2022 ستشهد ظاهرة مميزة بسبب اقتراب الملاعب وهي إمكانية حضور أربع مباريات في نفس اليوم كما عنونت اللجنة المنظمة.

اقرأ أيضاً .. فيفا تُدمر فكرة دوري السوبر الأوروبي: سيتم حظر اللاعبين والأندية!

المزيد من الفرق

وقال لوسيو حصرياً مع "جول": "كأس العالم 2002 كان مختلفاً للغاية لأن نظمه دولتان، التعب سيطر بسبب كثرة السفر، ولكن تخطيط المنتخب البرازيلي كان جيداً وأعطانا فرصة للراحة بين المباريات والتدريبات".

وأضاف: "في 2022 بقطر سيكون هناك راحة للكل لأن الملاعب والمراكز التدريبية والفنادق قريبة وبالتالي سيتجنبوا التعب وهذا سيساعد، لتكون بطلاً للعالم تحتاج الجودة ولفريق قوي".

وواصل البرازيلي: "سيناريو اقتراب المنشآت من بعضها البعض يسهل الأمور، ولكنه ليس العامل الأساسي في تحديد البطل".

وحول إقامة كأس العالم للأندية 2020 في قطر: "كأس القارات بطولة قصيرة ولكن كل الفرق المشاركة أخذتها بجدية لأنها تحضير للمونديال، كأس العالم للأندية بقطر سيكون مختلفاً لما حدث في ألمانيا وجنوب إفريقيا بسبب قصر المسافات".

اقرأ أيضاً .. تعديلان على كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند

وواصل: "بايرن ميونخ المستفيد الأكبر لأنه يعرف قطر ولكن الملعب سيحدد كل شيء، منذ كنت لاعباً في بايرن والتحضير للموسم يتم في قطر أو الإمارات بسبب جودة البنية التحتية، هذه نقطة تفوق صغيرة".

وأبدى قائد السيليساو السابق رأيه في المنتخب القطري: "الفريق المستضيف يحصل على ثقة أكبر والمزيد من الأمل والمصداقية، وقطر ستعول على هذا، اللعب في أرضها سيجعلها تطمح لترك بصمة".

وختم: "بسبب الاحترام وكونها البلد المستضيف، ذلك سيجعل الكثيرون يشجعون قطر في المونديال".

لوسيو سبق له التتويج بكأس العالم 2002 عندما كان حاضراً مع البرازيل في المونديال الآسيوي بكوريا الجنوبية واليابان.