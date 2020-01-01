خاص | لوبيتيجي: راكيتيتش لن يعوض بانيجا وإشبيلية قد يكون أتلتيكو القادم

حوار خاص مع مدرب إشبيلية

تحدث جول حصرياً مع جولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، حول نجاحات الفريق الأندلسي ورحيل إيفر بانيجا والتعاقد مع إيفان راكيتيتش مجدداً.

المدرب الإسباني قدم موسماً أول مميز رفقة إشبيلية، إذ قاده للتتويج مجدداً بالدوري الأوروبي وبلوغ دوري أبطال أوروبا عبر الدوري المحلي.

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وقال لوبيتيجي مع "جول": "نحن أتلتيكو مدريد الجديد؟ يجب أن نستمر في التطور نعم، نريد التحسن في الليجا والذهاب بعيداً في دوري الأبطال".

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وأضاف: "نعيش عاماً استثنائياً، ما حدث الموسم الماضي أصبح منسياً والتركيز الآن على الموسم الحالي، والذي أفضل دوماً التعامل فيه مع كل يوم على حدة".

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وحول رحيل نجمه إيفر بانينجا وقدوم إيفان راكيتيتش: "بانيجا قدم لنا الكثير، وهو نفسه تطور، مثل ريجيلون، ولكن هؤلاء رحلوا وليسوا حاضرين الآن معنا، نتوجه لهم بالشكر".

وأكمل: "راكيتيتش يجب أن يتطور ويتأقلم ولكنه ليس هنا من أجل أن يعوض أي لاعب آخر، وهذا الحال للجميع، سيساعدنا بكونه راكيتيتش وليس كمعوض لبانيجا".

وحالياً يحتل إشبيلية الترتيب الثاني عشر بترتيب الليجا بمجموع 10 نقاط بعد أن لعب سبع مباريات.