خاص | لماذا انسحب ريال مدريد من صفقة مبابي؟

ريال مدريد غاضب والسبب معروف

يشعر مسئولو ريال مدريد بالاستياء من الطريقه التي تعاملت فيها إدارة باريس سان جيرمان بخصوص العروض المقدمة لضم مبابي.

ريال مدريد أعلن أمس انسحابه من صفقة مبابي بعد أن شعر بتجاهل رغم الخضوع لطلبات الفريق الفرنسي المالية.

ما هو شعور ريال مدريد الحالي؟

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" عن أسباب انسحاب الفريق الإسباني، ريال مدريد من صفقة انتقال مبابي إلى صفوفه هذا الصيف.

الصمت هو عنوان الكلام بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، على الرغم من أن الفريق الإسباني أعطى مهلة للفريق الفرنسي للرد، أمس الساعة 6 مساءً لكن إدارة الفريق الباريسي تعاملت بغير احترافية ولم يتم الرد.

هل ريال مدريد فعل كل شيء ممكن؟

قدّم الجانب الإسباني عرضين للنجم الفرنسي في أغسطس أحدهما بحوالي 160 مليون يورو والآخر بقيمة 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمتغيرات.

لم يحصل ريال مدريد على أي رد واضح سوى تعليق المدير الرياضي للفريق الفرنسي، ليورناردو أنهم على استعداد للبيع في حال إذا تمكنوا من تعويض المبلغ الذي دفعه لموناكو (180 مليون يورو).

عقد مبابي البالغ من العمر 22 عاما ينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويثق ريال مدريد أنه إذا لم ينضم هذا الموسم مقابل مبلغ مالي، فسينتقل إليه مجانا عند نهاية عقده.

هو موقف باريس سان جيرمان؟

لا شيء جديد منذ أن صرح ليوناردو، المدير الرياضي للفريق وأشار إلى رفض عرض ريال مدريد الأخير(170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 متغيرات).

ويبدو أن باريس سان جيرمان مستعد لتحمل هذه المخاطرة، وهي رحيل اللاعب مجانًا الصيف المقبل.

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