خاص لجول - لاعب منتخب فلسطين : إمكانياتنا ليست بعيدة عن أستراليا

تعرف على تصريحات لاعب منتخب فلسطين عقب الخسارة أمام أستراليا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد محمد باسم رشيد، لاعب منتخب فلسطين، أنّ منتخب بلاده قدّم مستويات جيدة خلال مباراة أستراليا ولم يكن يستحق الخسارة.

أستراليا انتصرت بثلاثية نظيفة على فلسطين لتعقد موقف الأخير في كأس آسيا.

والتقى مراسل Goal باللاعب عقب المباراة وبسؤال حول أدء الفريق علّق: "ول ربع ساعة و20 دقيقة كان لدينا فرصًا والأمور كانت أفضل هجوميًا ودفاعيًا ولكن الفريق تعرض للإرهاق وتراجع مردوده البدني".

وتابع: "لا يزال لدينا الفرصة في مباراة الأردن وسنحاول استغلالها بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل: "إمكانيات منتخب أستراليا أفضل لكن الاختلافات ليست كبيرة وكان هناك فرصة في الشوط الأول للتقدم ولكننا أهدرناها وتأثرنا معنويًا بعدها".

واختتم: "نستعد بقوة للمباراة المقبلة ولدينا 4 أيام سوف نحاول فيها بذل كل ما لدينا".

فلسطين تعادلت في المباراة الافتتاحية في المجموعة الثانية مع سوريا، بينما تتصدر الأردن المجموعة بـ 6 نقاط.