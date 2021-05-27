خاص | لا عروض من برشلونة لميسي للتجديد حتى الآن، وهذا هو موقف اللاعب

هل يرحل البرغوث في النهاية؟

كشفت مصادر خاصة لجول أن إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا لم تقم حتى الآن بتقديم أي عرض رسمي لليونيل ميسي من أجل تمديد عقده مع النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في ختام شهر يونيو المقبل، وسط ضبابية كبيرة حول موقفه بعدما أراد الرحيل العام الماضي.

القناة الثالثة الكتالونية في تقرير لها مساء الخميس زعمت أن لابورتا قد قام بمنح ميسي ووالده خورخي العرض النهائي للتجديد، لكن مصادر جول تنفي الأمر.

لماذا لم يقدم برشلونة عرض التجديد لميسي حتى الآن؟

وفقًا لما قالته مصادر جول، فإن برشلونة ينتظر أولًا عملية التدقيق الاقتصادي من أجل معرفة قدرة النادي المالية بالضبط، ثم منح ميسي العرض الجديد على إثرها.

لكن بشكل عام، تتواصل الاتصالات بين جانب إدارة لابورتا وجانب ميسي، والشعور إيجابي بين الطرفين رغم عدم وجود العرض الرسمي حتى الآن.

العلاقة تبدو جيدة وودية للغاية بين الإدارة الحالية وميسي على عكس الوضع مع إدارة بارتوميو، وهو ما قد يمنح الأمل للجماهير في إتمام التجديد بأقرب فرصة ممكنة.

ما هو موقف ميسي من تأخر عرض التجديد من برشلونة؟

في الوقت نفسه، فإن ميسي لا يمانع هذا التأخير، بل على العكس، البرغوث يسعد بالانتظار ليحيط علمًا بكل شيء يخص مشروع برشلونة في الفترة المقبلة.

الأمر لا يتعلق فقط بالمال بالنسبة لميسي، فالدولي الأرجنتيني يضع عينه على فكرة المشروع الرياضي قبل كل شيء في سبيل ضمان النجاحات بعد أعوام المعاناة الأخيرة.

لهذا، صاحب الـ33 عامًا ينتظر معرفة من سيكون المدرب الجديد لبرشلونة وما هي التعاقدات الجديدة، ثم يدرك الوضع المادي، ومن ثم يقرر إذا ما كان سيقبل العرض الجديد أم لا.

ما هو الموقف الرياضي والاقتصادي في برشلونة حاليًا؟

من الناحية الرياضية، لا يزال من غير المعلوم إذا ما كان رونالد كومان سيستمر في منصب المدير الفني لبرشلونة أم لا، ولا تتوقف الشائعات عن الأسماء المرشحة لخلافته.

هذا إلى جانب ما تحدثت عنه الصحف حول رحيل ما يقرب من 14 لاعبًا في الميركاتو الصيفي المقبل لأسباب رياضية وكذلك اقتصادية.

الحقيقة أن برشلونة في حاجة إلى تخفيض فاتورة الأجور وبيع اللاعبين الفائضين عن الحاجة لموازنة الوضع الاقتصادي، وهذا أيضًا من ضمن أهم أسباب تأخر العرض الجديد لميسي.

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