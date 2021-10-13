خاص | لابورتا يتعلم من بيريز .. برشلونة يقترب من تمديد عقد بيدري بشرط جزائي ضخم

يجري نادي برشلونة الإسباني محادثات متقدمة بشأن تجديد عقد بيدري، مع استعداد لاعب الوسط الشاب للاتفاق على عقد جديد يبقيه في ملعب "كامب نو" حتى عام 2026.

مصادرنا في "جول" يمكنها تأكيد أن المفاوضات تسارعت في آخر 24 ساعة الماضية، مع سعادة بيدري للاستمرار في برشلونة، مما يمنح "البلوجرانا" دفعة كبيرة بعد البداية المخيبة للآمال في الموسم.

ويخطط برشلونة أيضًا لإدراج شرط جزائي في عقد بيدري الجديد بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو، في محاولة منهم لإبعاد أي اهتمام محتمل باللاعب من كبار أندية أوروبا.

ما هي آخر الأخبار؟

كما أشرنا في "جول" يوم الثلاثاء، أجرى برشلونة محادثات مع بيدري وأنسو فاتي بشأن التمديد لهما، رغم تعطل المفاوضات لأن "البلوجرانا" لم يتمكن من تقديم راتب مرتفع للثنائي.

في حالة بيدري، يبدو أنه تم التوصل إلى حل وسط، مع قبول اللاعب الدولي الإسباني البنود الجديد حتى عام 2026، والتي ستزيد من أجره بما يكفي لتعكس مكانته في الفريق.

على الرغم من المكانة الحالية التي يحتلها بيدري كواحد من أفضل لاعبي برشلونة بعد موسمه الماضي الرائع مع الفريق، إلا أنه يعد أحد أقل اللاعبين حصولًا على أجر في الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وسيتم تحسين راتب بيدري بشكل كبير في العقد الجديد، لينتقل إلى فئة رواتب أعلى.

من المفهوم أنه على الرغم من الاهتمام الشديد الذي أبدته الأندية بقدرات بيدري، لم يتم طرح أي عروض ملموسة، ويسعد اللاعب بتمديد إقامته في "كامب نو" بعد أن انضم إلى برشلونة من لاس بالماس في 2020.

لماذا أدرج برشلونة شرطًا جزائيًا ضخمًا في عقد بيدري؟

برشلونة قرر وضع بند جزائي ضخم في عقد بيدري، في خطوة أصبحت شائعة في كرة القدم الإسبانية.

وفيما يطلق عليه الآن بند "مناهضة الشيوخ"، تستمر الشروط الجزائية في الارتفاع وسط مخاوف من أن القوى المالية الكبرى في اللعبة، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، قادرة على تمويل صفقات ضخمة للحصول على أبرز النجوم العالميين.

وفي حالة بيدري، من خلال وجود مثل هذا الشرط الجزائي الضخم، فإن ذلك يعني أن الطرف المعني سيكون عليه دفع قيمة قياسية عالمية للحصول على اللاعب.

ويبدو أن جوان لابورتا رئيس برشلونة قد تعلم الدرس من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي أصبح معتادًا على إدراج شروط جزائية ضخمة في عقود لاعبي النادي الملكي.

ومن المفهوم أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تصل قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى مليار يورو.

ما هي العقود الأخرى التي يحاول برشلونة تمديدها؟

بمجرد الانتهاء من صفقة بيدري، ستكون أولوية برشلونة تمديد عقود أنسو فاتي، ورونالد أراوخو، وكذلك جافي.

لابورتا محتمس لجعل اللاعبين الأربعة يوقعون صفقات جديدة، مع أمل أن يتجنب برشلونة سيناريو يضطر فيه إلى رؤية أفضل لاعبيه يغادرون في صفقة انتقال حر، مثلما كان الحال مع ليونيل ميسي.

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