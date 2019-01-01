خاص | كوياتي: تخلصنا من أوغندا بصعوبة، وسندرس مُعذب الكبار جيدًا

حديث خاص مع Goal

حاوره | محمود ضياء

تنفس نجم المنتخب السنغالي شيخو كوياتي، الصعداء بتجاوز نظيره الأوغندي، في ثاني معارك دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر.

وتفادى منتخب أسود التيرانجا المفاجآت الصادمة، على غرار ما فعله المنتخب البينيني بإقصاء المرشح القوي للفوز بالبطولة المنتخب المغربي بمساعدة ركلات الجزاء، وذلك بفضل هدف قائدهم ساديو ماني، الذي سجله في أول ربع ساعة من المباراة التي جرت على ملعب "القاهرة الدولي".

وفي حديثه مع Goal بعد المباراة، قال متوسط ميدان كريستال بالاس اللندني "كانت مباراة صعبة أمام خصم عنيد للغاية، كان من الممكن أن تستقبل شباكنا هدفًا في أي وقت، لكننا حافظنا على تماسكنا ونجحنا في الخروج من المباراة بشباك نظيفة".

وبخصوص تغيير مركزه من لاعب وسط محوري لقلب دفاع، قال صاحب الـ29 عامًا "من يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع يُمكنه اللعب في قلب الدفاع بسهولة، وبالنسبة لي. أقوم بتنفيذ ما يطلبه المدرب ويحتاجه الفريق".

لا وقت للراحة..

فرانك لامبارد في أول تدريب له كمدرب مع تشيلسي👌pic.twitter.com/cqPapUdeUl — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

أما عن مواجهة الدور ربع النهائي المرتقبة ضد قاهر الكبار المنتخب البينيني، بعدما أقصى أسود أطلس من الكان، فقال "إنه منتخب قوي للغاية وخرج بنتائج إيجابية ضد الكاميرون وغانا ومن ثم فاز على المغرب، لذلك ينبغي علينا توخي الحذر كثيرًا ودراستهم بشكل جيد".



وختم بالحديث عن حلم معانقة الكأس الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ بلاده، قائلاً "نحن هنا لنقدم أفضل ما لدينا من أجل بلادنا، نتعامل مع كل مباراة على حدة، ثم نرى ما سيحدث".