خاص | كومانز: فان مارفيك رفض العودة للسعودية ومصر طلبت التعاقد معه

كومانز يكشف أسرار فترة تولي فان مارفيك السعودية والإمارات

في فترة سيتذكرها الكثيرون جيدًا، عندما قاد الهولندي فان مارفيك المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا، بعد أداء مميز من الأخضر وقتها.

رحيل صادم لفان مارفيك بعد التأهل مباشرة رغم الانسجام الذي ظهر عليه المنتخب السعودي في التصفيات، ليتولى بيتزي بعد ذلك تدريب الأخضر.

وتواصل "جول" مع رويل كومانز المساعد الأول لفان مارفيك في جهازه الفني بالمنتخب السعودي وأيضًا منتخب الإمارات ووقت تواجده في القيادة الفنية لأستراليا للتحدث عن كواليس تجاربه رفقة المدرب الهولندي خلال الفترة الأخيرة.

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بداية .. أوصف لنا شعور الجهاز الفني عقب التأهل بالمنتخب السعودي لكأس العالم 2018 بعد الفوز على اليابان؟

كان شعورًا لا يصدق، كانت المباراة الأكثر إثارة في مسيرتي بكرة القدم، والأجواء في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة كانت مشتعلة للغاية، تواجد ما يقرب من 75 ألف مشجع بزيادة سعة 10000 مشجع عن السعة الأساسية، كان من الجميل أن نرى السعادة في عيون الشعب السعودي، وسعيد أنني كنت جزءًا من هذا وقتها، وكلما أتذكر الموقف تمتلكني قشعريرة.

"ينطلق ينفجر في الجوهرة".. عندما صعد فهد المولد بالمنتخب السعودي إلى المونديال 👌🔥pic.twitter.com/eAOwNFig3B — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 22, 2020

ما السر وراء رحيل فان مارفيك عن تدريب المنتخب السعودي عقب التأهل إلى مونديال روسيا؟

ليس هناك سر، عقدنا كان يمتد حتى نهاية جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم وقتها، وكان من المفترض أن تكون هناك مفاوضات عن العقد الجديد، ولكن اختلاف وجهات النظر حال دون ذلك، وأشعر بخيبة أمل عن عدم التواجد في كأس العالم رفقة اللاعبين السعوديين الذين صعدنا معهم إلى كأس العالم، كان الانسجام يسيطر على أجواء المننتخب السعودي بكل أفراده.

هل كان الخلاف بين فان مارفيك والاتحاد السعودي ماليًا؟

لا الخلاف لم يكن ماليًا، بل أراد الاتحاد السعودي لكرة القدم وقتها تغيير بعض أفراد الجهاز الفني ورحيل البعض من جهازنا، ولكن فان مارفيك تمسك باختيارته، ولم يوافق الاتحاد السعودي فكانت النهاية هي الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي.

من هم أفضل اللاعبين السعوديين في فترة فان مارفيك؟

المنتخب السعودي كان قويًا للغاية، امتلك العديد من النجوم الذين جعلوه يتميز بالتوازن بين أفراده بشكل عام، مثل تيسير الجاسم وأسامة هوساوي وعمر هوساوي وياسر الشهراني، والبعض الذي يمتاز بالأداء الفردي المميز، مثل سلمان الفرج ونواف العابد ويحيى الشهري وسالم الدوسري ومحمد البريك وعبدالله عطيف، الذين يمتلكون موهبة رائعة للغاية، بالإضافة إلى هدافي المنتخب السعودي محمد السهلاوي وفهد المولد صاحب الهدفين الرائعين في مرمى الإمارات واليابان.

حدثنا عن دور تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة آنذاك معكم؟

لا أعرف تركي آل الشيخ شخصيًا، لكنني أعلم أنه مصدرًا رائعًا لتطوير الكرة السعودية في الفترة الأخيرة وتحسن الدوري السعودي للمحترفين بشكل كبير في السنوات الماضية، أتمنى أن نتحدث يومًا ما، وأعرف أنه مريضًا للغاية في الآونة الأخيرة أتمنى له دوام الصحة والسعادة.

هل رفض فان مارفيك بالفعل عرضًا بالعودة للمنتخب السعودي عقب رحيل بيتزي، ولماذا؟

نعم كان هناك عرضًا بالعودة، ولكن فان مارفيك رفض لأنه أراد أن يعمل بنفس الجهاز الفني وهذه كانت غير قابلة للتفاوض مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لذلك لم يحدث التعاقد.

دعنا ننتقل للحديث عن المنتخب الإماراتي، ما أسباب ظهور الإمارات بأداء متراجع في كأس الخليج بقيادة فان مارفيك، ورحيله من منصبه؟

في رأيي الإجابة كلمة واحدة: عدم الصبر، عندما تبدأ مرحلة جديدة، عليك أن تتحلى ببعض الصبر وأن تكون واثقًا من تجربتك، فقد كنا قريبين من التأهل، أمامنا فقط ثلاث مباريات عل أرضنا ومباراة وحيدة خارجها، من خلالها يمكن أن نتأهل، لا زلت مقتنعًا بذلك.



اللاعبون قد فهموا طرقتنا وعلاقتنا معهم كانت جيدة، لكن كان لاتحاد الكرة الإماراتي رأيًا آخر، وعلى الجانب الآخر، كمدرب عليك أن تكسب وقتك من خلال تحقيق النتائج الإيجابية في بداية تجربتك، لذلك حتمًا نحن لم نكسب وقتنا

هل أخل فان مارفيك ببنود تعاقده مع الإمارات كما قيل ولم يستقر في الإمارات ومتابعة 80 % من المباريات بدوري الخليج العربي؟

صراحًة لا أعرف شيء عن العقد، ولكننا قمنا بحضور الكثير من المباريات وكان لدينا نظرة عامة بشكل جيد للغاية عن كرة القدم الإماراتية، لا أعتقد أن فان مارفيك أخل ببنود التعاقد.

أي الدوريين أقوى، السعودي أم الإماراتي ولماذا؟

من الممكن أن يتقارب المستوى بين الدوريين السعودي والإماراتي ولكن في السعودية هناك تطورًا ملحوظًا، ودعم جماهيري أكبر بكثير، ويمتلك الكثير من المواهب واللاعبين المحترفين المميزين، على عكس الإماراتي الذي يفتقر للاعبين المميزين وأعتقد أن علي مبخوت هو اللاعب الوحيد الاستثنائي في الدوري الإماراتي.

هل من الممكن أن نراك مديرًا فنيًا خلال الفترة المقبلة؟

بالتأكيد، أنا مستعد لهذا المنصب وأمضيت 7 سنوات كمساعد أول مع فان مارفيك الذي يمتلك الكثير من الخبرات والمميزات، وأتطلع أن أقود نادٍ طموح في الفترة المقبلة.

قلت أنك تفضل العمل كمدرب في دول الخليج أو مصر .. هل تلقيت عرضًا مصريًا أو خليجيًا خلال الفترة الماضية؟

نعم تلقيت بالفعل ولكنني أرغب في عدم الإفصاح عنها، لم تكتمل الخطوة بسبب أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا.

ما سبب عدم استمرار فان مارفيك مع المنتخب الأسترالي؟

الاتفاق مع المنتخب الأسترالي كان معروفًا هي القيادة الفنية حتى نهاية منافسات كأس العالم فقط، ومن بعد ذلك تم الاتفاق مع مدرب آخر، لا توجد أسباب أخرى.

هل تلقى فان مارفيك عرضًا من شمال إفريقيا لتولي أحد المنتخبات هناك، مصر أو المغرب أو الجزائر أو تونس؟

نعم كان هناك اهتمام من مصر لتولي فان مارفيك تدريب المنتخب المصري، لكنني لم أعلم مدى جدية هذه المفاوضات، الكثير من الأشخاص تواصلوا مع وكيله وقتها.

أخيرًا.. هل هناك لاعبون من المنتخب السعودي حين قيادتكم له تستطيع اللعب في الدوريات الأوروبية؟

نعم بالتأكيد، هناك الكثير على رأسهم سلمان الفرج وياسر الشهراني وسالم الدوسري لاعبو الهلال، يمتلكون إمكانيات رائعة.