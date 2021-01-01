خاص | كلوب: لا ألقي محاضرات تحفيزية قبل المباريات وهذه هي لحظة تحقيق الدوري الإنجليزي

أمر غير متوقع..

زعم يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنه لا يقوم بإلقاء محاضرات تحفيزية للاعبيه قبل المباريات، في الوقت الذي كشف فيه عن اللحظة التي أدرك فيها أن الريدز سيكونوا أبطالًا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

واشتهر كلوب دومًا بأنه أحد أفضل المدربين من ناحية التعامل النفسي مع اللاعبين، وقد ظهر ذلك جليًا في بوروسيا دورتموند ثم ليفربول، بيد أن الألماني يؤكد أن ضعف لغته الإنجليزية يقف حائلًا أمام محاضرات تحفيزية مميزة.

المدرب الألماني هو من أعاد ليفربول إلى منصات التتويج مرة أخرى وجعلهم أبطالًا لأوروبا ثم إنجلترا، وبالنسبة له، فإن دورًا كبيرًا للغاية كان للاعبين قبله في تحقيق هذه النجاحات.

كلوب في تصريحات خاصة لجول قال "في غرفة خلع الملابس، اللاعبون هم من يتحدثون، أما خطابي فيكون عن التكتيك والنهج الفني، وفي ظل ظروف معينة أتحدث عن الدافع، كما كان الحال في بوروسيا دورتموند بالفندق".

"لاحقًا، أصبحت أكثر نشاطًا في غرف خلع الملابس عندما كنت في دورتموند وهذا مختلف عن إنجلترا، لقد تحسنت لغتي الإنجليزية بشكل ملحوظ على مدار السنوات ولكن هذا الكلام السيئ قبل المباريات يجب أن يكون صحيحًا ودقيقًا."

"لا يمكنك أن تتعثر في طريقك، ولهذا السبب لا أتحدث هناك، لكنني كنت محظوظًا مع ليفربول لوجود عدد من اللاعبين يمكنهم الحديث حقًا، مثل جيمس ميلنر، غالبًا ما يصرخ بكل الكلمات اللازمة لإشعال النيران بداخل اللاعبين."

وتابع مجيبًا عن اللقب الخاص بالنسبة له "لا، لا يوجد لقب لا يُنسى بشكل خاص، ولكن هناك ممن ساهموا كثيرًا في النجاح، الفريق استثنائي، هذا فقط ما يجب أن يُقال".

"تعامل اللاعبون بشكل مثالي مع النكسات وإذا كان بمقدورك فعل ذلك فلديك فرصة كبيرة للتعلم وفي النهاية تحصل على شيء في المقابل، لحسن الحظ، حدث هذا بالفعل عدة مرات معنا، مما يجعلني سعيدًا للغاية".

أما عن اللحظة التي شعر فيها بقرب لقب البريميرليج الموسم الماضي "ربما كانت مباراة ليستر سيتي، لقد سافرنا قبلها إلى قطر لنصبح أبطالًا للعالم وكانت هناك مطالبات لنا بألا نفعل ذلك وأرسلنا الشباب لمباراة الكأس وهذا أثار غضب الكثيرين".

"أصبح الأمر أكثر حدة لأننا وجدنا ظروفًا مناخية مختلفة في قطر وبسبب الإصابات لم يكن لدينا أكبر فريق متاح، عندما عدنا، لم يعرف أحد مكاننا حقًا، لكن بعد يومين لعبنا في ليستر وفزنا عليهم بأربعة أهداف."

"كانت تلك واحدة من أفضل المباريات في الموسم، لذلك فكرت في نفسي: حسنًا، ربما نكون قد أكملنا الآن اختبار الإجهاد الأخير، والذي يمكن أن ينجح هذا العام."

واختتم متحدثًا عن إلغاء الموسم الماضي الذي كان محتملًا بسبب فيروس كورونا "بالطبع كان مطروحًا الأمر أمام الفريق، كانت مشاعر اللاعبين مماثلة لمشاعري، لم يكن أحد يريد تخيل مثل هذا السيناريو".

"كان ذلك في وقت كنت تتعلم فيه فقط كيفية التعامل مع الوباء، وفجأة اقترب اقتراح إلغاء الموسم. بالطبع، تسبب هذا أيضًا في آلام جسدية للاعبين."

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز ويبتعد عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق أربع نقاط، مع مباراة أقل لكتيبة بيب جوارديولا.