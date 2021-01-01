خاص | كلاودينيو ينوي الانضمام للايبزيج بعد رفض اتحاد جدة

مجموعة ريد بول حسمت كل شيء

علم جول من قبل مصادره الخاصة أن المهاجم البرازيلي كلاودينيو قرر الانضمام إلى صفوف ريد بول لايبزيج قادمًا من ريد بول براجانتينو البرازيلي.

النادي البرازيلي رفض عرضًا من اتحاد جدة السعودي يطلب فيه التعاقد مع المهاجم الصاعد والقادم بقوة وبعد أيام اتضح أن السبب كان قرار الانضمام إلى لايبزيج.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أداء كبيرًا في الدوري البرازيلي، ومن المقرر أن ينتقل إلى أوروبا في يونيو المقبل أي بنهاية الموسم الحالي.

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وفي هذا السياق، يأمل ريد بول براجانتينو في الحصول على مقابل مادي للصفقة يبلغ حوالي 12 مليون يورو، وهو ما اتفق عليه مع النادي الألماني.

وعلم جول أيضًا أنه كون الناديين جزءًا من مجموعة ريد بول يسهل الصفقة، هو وجهته الأكثر ترجيحًا مع المدرب ناجلزمان الذي يعد من أشد المعجبين بموهبة البرازيلي.

وانتقل النجم البرازيلي الشاب إلى ناديه الحالي في عام 2018، عندما كان لا يزال يُعرف باسمه القديم ريد بول برازيل قبل أن يتغير اسمه فيما بعد.

وفي عام 2020، لعب كلاودينيو 39 مباراة وسجل 12 هدفًا وقدم أداء كبيرًا خلال العام ليصبح مطلبًا لبعض الأندية وتبدأ فرق أوروبا في مراقبته.

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الجدير بالذكر أن المركز الأساسي لكلاودينيو هو الجناح الأيسر، ولكن يمكنه أيضًا اللعب على الجانب الأيمن أو خلف المهاجم في دور اللاعب رقم 10.