خاص | كاكو: رفضت إسبانيا من أجل التعاون وثنائتي مع لاعب الهلال رائعة

جاء في شتاء 2021، فخطف الأنظار إليه، رغم أنه جاء في منتصف الموسم، لكنه تأقلم سريعًا، ودخل ترشيحات الكثيرين ليكون ضمن التشكيل الأفضل لموسم 2020-21، إذ أن المهارة فرضت نفسها بقوة، إنه الباراجوياني كاكو؛ لاعب وسط سكري القصيم.

صاحب الـ26 عامًا أو السوبر كما يحب جمهور ناديه أن يلقبه، لم يجبر الجميع في المملكة السعودية فقط على تقدير ما يقدمه، إنما كذلك الجهاز الفني لمنتخب بلاده، فأصبح يشارك مع باراجواي بصورة أكبر من ذي قبل، فقد كان إما على مقاعد البدلاء أو خارج التشكيل نهائيًا، وحاليًا يقوده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والتي سجل بها هدفًا في مرمى فنزويلا.

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النسخة العربية من موقع "جول GOAL " أجرى حوارًا مع كاكو، تحدث به عن قدومه للدوري السعودي ورأيه في مدربيه وغيرها من الأمور نستعرضها في السطور التالية..

في البداية كيف سارت المفاوضات مع التعاون قبل انضمامك للفريق؟ وما الذي دفعك لقبول العرض؟ وهل سألت أحدًا في السعودية قبل أن تقرر المجئ؟

كنت على اتصال بالعديد من الأندية في البداية، لكن في النهاية قررت اختيار نادي التعاون بسبب الثقة التي منحوني إياها، كنت على معرفة بالدوري السعودي من إيميليو زيلايا وسيرجينيو فيتور ثنائي ضمك.

هل تلقيت عروضًا للانتقال إلى أوروبا قبل الانضمام إلى التعاون؟

كنت على وشك الانتقال إلى أحد الأندية التركية، وكان هناك مفاوضات مع فريق آخر في إسبانيا.

في الموسم الماضي سجلت سبعة أهداف وساهمت بأربع تمريرات حاسمة في 11 مباراة بدورينا، وهذا الموسم حتى الآن سجلت هدفين وتمريرة حاسمة في سبع مباريات، كيف تأقلمت سريعًا مع طريقة لعب الفريق ومع زملائك؟

الحقيقة هي أنني سعيد جدًا بأرقامي في الدوري، لقد تأقلمت بسرعة وأعتقد أن الفريق جعلني أشعر براحة كبيرة منذ البداية، لهذا السبب يمكنني تقديم أفضل ما لدي في الملعب.

بارع في التسجيل ✅



بارع في الصناعة ✅✅



كاكو لاعب بمواصفات النجوم الكبار🔥 pic.twitter.com/73mRBmghtF — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) June 7, 2021

هل تشعر بأنك تكيفت أكثر مع الدوري السعودي الآن أكثر من الموسم الماضي؟

الآن الدوري أصبح أكثر حدة وقوة، لكني أشعر أنني أعرف الدوري منذ فترة طويلة، وأنا متأقلم تمامًا مع الأجواء.

بالعودة قليلًا إلى الوراء، لعبت مباراة مميزة في نهائي كأس الملك، سجلت هدفًا وساهمت بتمريرة حاسمة، لكن في النهاية خسرتم اللقب، صف لي شعورك حينها وعدم التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

كنت حزينًا جدًا في الأيام الأولى بعد الخسارة، شعرت حينها أنه من واجبي تحقيق هذه بالكأس، أردت أن أنهي موسمي الأول بهذا اللقب، لكن ليس لدي شك في أننا سنخوض النهائي مرة أخرى وأتمنى أن نفوز وقتها.

تدربت مع ثلاثة مدربين في التعاون، كارتيرون ونيستور وأخيرًا جوميز. حدثني عن الفارق بينهما، ومن كان مدربك المُفضل بين كارتيرون ونيستور؟

كان لكل مدرب فلسفته، مع كارتيرون كنا نحسم المباريات مبكرًا ونغلق المساحات.

مع نيستور، كان الفريق يسعى دائمًا لتسجيل المزيد وهذا هو السبب في أننا ارتكبنا أخطاء في المباريات عدة مرات.

جوميز لديه فكرة جيدة عن اللعبة، لقد جاء منذ فترة قصيرة لكن الفريق سوف يتكيف مع أسلوبه ويقاتل مرة أخرى للعودة إلى المراكز المتقدمة.

هناك انسجام كبير بينك وبين توامبا، حدثنا عن ثنائيتك معه.

إنه لاعب رائع، هو أحد أفضل اللاعبين رقم 9 في الدوري، لدينا علاقة كبيرة داخل وخارج الميدان، نريد أن نصنع التاريخ في الدوري، أنا أحاول كثيرًا مساعدته في تسجيل الأهداف.

كاكو يُبدع بقميص سكري القصيم 🔥pic.twitter.com/Yt5mIS3Qdy — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) May 23, 2021

برأيك من هو أفضل مدرب وأفضل لاعب في الدوري السعودي من خارج التعاون؟

أفضل مدرب في الدوري بالنسبة لي هو مدرب الهلال جارديم، وأفضل لاعب هو سالم الدوسري.

من هو لاعبك المفضل في عالم كرة القدم؟ ومن هو أفضل لاعب باراجوياني على الإطلاق؟

كان مثلي الأعلى دائمًا بابلو أيمار، هناك العديد من اللاعبين الجيدين في باراجواي، لكن تشيلافيرت هو الأفضل في كل العصور.

إذا كان لديك الفرصة للعب مع أحد هؤلاء المهاجمين (حمدالله / النصر) (جوميس - الهلال) (عمر السومة - الأهلي) من ستختار؟

أعتقد أنني سأشكل ثنائية رائعة مع جوميس لاعب الهلال، إنه مهاجم رائع.

ما هو مركزك المفضل؟ جناح أم صانع ألعاب؟

أحب دائمًا أن أشارك كلاعب رقم 10، أعتقد أن هذا هو المركز الذي أقدم فيه أفضل ما لدي.

- قضيت فترة قصيرة في السعودية، ما هو انطباعك العام عن البلد وشعبه؟ وما أكثر شيء يعجبك هنا؟

إنهم يعاملونني جيدًا وهذا يجعلني أشعر بالراحة، الجمهور في السعودية متحمس للغاية ويحب كرة القدم، هذا يجعله بلدًا فريدًا من نوعه كما هو الحال في بلدي، كل مكان ذهبت إليه رائع، أنا سعيد بوجودي هنا.

أخيرًا ما هو طموحك مع الفريق هذا الموسم؟ وما هي رسالتك لجماهير التعاون؟

أريد أن أقاتل لأكون بين الأفضل في الدوري، يجب أن أستمر في العمل وأنا متأكد من أنني سأفعل ذلك، نريد أيضًا أن نكافح من أجل أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، لدينا فريق رائع، لكن يجب أن نكون أقوى.

أشكر جماهير التعاون على تقديرهم وعلى الحب الذي أشعر به، أقول لهم إنني سأبذل قصارى جهدي دائمًا من أجل الفريق، آمل أن أتمكن من منح بطولة للنادي قبل رحيلي.