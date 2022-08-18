خاص | كاسيميرو منفتح على الانتقال لمانشستر يونايتد

النجم البرازيلي يدرس السلبيات والإيجابيات في الفترة الحالية

بعد العديد من التقارير التي تنتشر في الفترة الحالية حول نية فريق مانشستر يونايتد لشراء متوسط ميدان ريال مدريد، النجم البرازيلي كاسيميرو في سوق الانتقالات الحالي.

يستطيع موقع "جول" أن يؤكد أن نجم الملكي منفتح على فكرة الانتقال للشياطين الحمر ويفكر الآن في العرض، ويدرس سلبيات وإيجابيات المغادرة والذهاب إلى إنجلترا بعد الرحلة الطويلة التي قضاها في العاصمة الإسبانية.

كما أوضحت "النسخة البرازيلية من الموقع" أن مصادر قريبة من كاسيميرو تؤكد أن المسألة المالية ليست من أولويات لاعب خط الوسط في الوقت الحالي.

فيما تتمثل الإيجابيات التي يراها البرازيلي في خوض تجربة جديدة مع فريق كبير مثل مانشستر يونايتد، أما عن السلبيات فهي عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا والخروج من ريال مدريد.

كما أوضح التقرير أن الراتب الذي سيتقاضاه كاسيميرو إذا انتقل إلى فريق الشياطين الحمر، سيكون أكبر مما يتحصل عليه في إسبانيا.

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فيما يؤكد "جول" أن العرض الأول الذي قدمه مانشستر يونايتد لريال مدريد يصل إلى 60 مليون يورو، لكنه قد يرتفع في قادم الأيام إلى 80 مليون يورو.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا أثلتيك" فإن العرض المقدم من مانشستر يونايتد يصل إلى 60 مليون يورو بجانب وجود 10 ملايين كإضافات، بعقد مدته 4 سنوات مع وجود سنة إضافية.

وفي الوقت الحالي يفكر كاسيميرو في قراره النهائي، حيث يريد اللاعب أن يحسم موقفه بصورة سريعة وألا يتأخر في الرد.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي قد شارك مع ريال مدريد في 336 مباراة سجل من خلالها 31 هدفًا فيما قدم 29 تمريرة حاسمة لزملائه.

فيما استطاعت جودته الدفاعية القوية والشرسة في مساعدة الملكي على تحقيق الألقاب، حيث حقق كاسيميرو 18 بطولة من ضمنهم 5 ألقاب من دوري أبطال أوروبا.