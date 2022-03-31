خاص | كاسياس: "الرحلة" ستطور كرة القدم .. ولا يوجد أفضل حارس في العالم!

تواصل قطر العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022، ويتزايد الشغف يومًا بعد يوم بالمونديال الأول في الشرق الأوسط.

وعلى هامش قرعة كأس العالم 2022، التي تقام يوم الجمعة 1 أبريل، أجرينا في النسخة العربية من موقع "جول GOAL" مقابلة خاصة مع إيكر كاسياس، أسطورة إسبانيا ونادي ريال مدريد.

كاسياس هو أحد سفراء مونديال قطر، وتواجد منذ صباح الأربعاء في الدوحة من أجل حفل إطلاق الكرة الخاصة بالبطولة "الرحلة"، كما سيتواجد في حفل قرعة المونديال.

كاسياس تحدث خلال المقابلة عن حظوظ إسبانيا في مونديال قطر، ورأيه في ملاعب البطولة ومدى قربها من بعضها، بالإضافة إلى المنافسة الحالية على اللاعب الأفضل في العالم.

الحوار مع كاسياس هو استكمال لسلسلة من الحوارات التي أجرتها النسخة العربية في "جول GOAL" مع النجوم المتواجدين في قطر على هامش قرعة كأس العالم 2022، مثل البرازيلي ريكاردو كاكا، ونجمتا كرة القدم النسائية العربية فرح الجفري ونوف العنزي.

ما هو رأي كاسياس في كرة "الرحلة"؟

في البداية تحدث كاسياس عن كرة "الرحلة"، الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022، وكيف ستؤثر على مجريات المباريات.

وقال كاسياس"تبدو وكأنها كرة أسرع من سابقاتها، لها تصميم جميل، يبدو أنك تريد المقارنة قليلًا بأشرعة السفن هنا في قطر".

وأضاف: "لقد صنعت أديداس كرة جيدة لكرة القدم وتطوير اللعبة والمباريات".

ماذا قال كاسياس عن قرب ملاعب كأس العالم من بعضها؟

وبعد ذلك تحدث أسطورة إسبانيا عن وضعية ملاعب كأس العالم 2022، ومدى قربها من بعضها، ما يتيح للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد بسلاسة.

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وقال: "سنجد كأس عالم جديد في قطر، المسافات أقصر، وسيكون هناك المزيد من الجماهير".

وأضاف: "إنه شيء جديد، وذلك لصالح كرة القدم ويمكن للناس التحرك بشكل أسرع إلى الملاعب، قد يكون شيئًا جيدًا".

وأكمل: "نتطلع إلى كأس العالم في نوفمبر لنتمكن من التفكير في كل هذا وأن يستمتع الناس بشكل كامل بكأس العالم، هو أكبر حفل كرة قدم".

ما هي حظوظ إسبانيا في كأس العالم؟

شدد كاسياس على ثقته في قدرة منتخب إسبانيا على الذهاب بعيدًا في كأس العالم 2022.

وقال أسطورة إسبانيا: "لدينا ثقة كبيرة في المنتخب الوطني، هناك مجموعة جديدة من اللاعبين الشباب الذين سيتحملون الكثير من المسؤولية، قد يكون من المفيد تأجيل انطلاق كأس العالم لعدة أشهر".

وتابع: "نحن متحمسون للغاية بعد بطولة أوروبا حيث وصلنا إلى نصف النهائي، ستكون هذه التجربة مفيدة للاعبين في نهائيات كأس العالم في قطر ومن المحتمل أن تكون إسبانيا من بين المرشحين".

من هو أفضل حارس مرمى في العالم؟

وتطرق كاسياس بعد ذلك للحديث عن سباق أفضل حارس مرمى في العالم حاليًا.

وقال أسطورة ريال مدريد: "أعتقد أنه لا يوجد الآن أفضل حارس مرمى في العالم".

وأضاف: "حراس المرمى الآن يعيشون فترات، قد يكون الأمر أنك تقضي من شهرين إلى ثلاثة أشهر على أعلى مستوى ثم تتراجع، يعتمد ذلك على الظروف".

وأكمل: "لكن إذا اضطررت إلى اختيار حارس مرمى الآن، فسيكون تيبو كورتوا لأنني أعتقد أنه في مستوى رائع ونأمل أن يساعد ريال مدريد".

ما هي نصيحة كاسياس إلى دي خيا؟

في نهاية الحوار، تحدث كاسياس عن وضعية دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي مع منتخب إسبانيا، وابتعاده عن مكانه في حراسة عرين "لا روخا".

وقال: "من الواضح أن دي خيا كان لاعبًا اعتياديًا لدى لويس إنريكي، وقد يختار المدرب تجربة زملائه الآخرين، هذا يخلق القدرة التنافسية وهو أمر جيد للفريق وله أيضًا".

واختتم كاسياس: "لقد حان الوقت لتجربة لاعبين جدد ومن الواضح أن قرار المدرب يجب أن يحترم وأعتقد أن دي خيا سيذهب إلى كأس العالم".

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