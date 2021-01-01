خاص - فيديو | إدواردو: لن أحتفل أمام الهلال، وقد ألعب لغيره في السعودية

نجم شباب الأهلي حل ضيفًا على جول النسخة العربية، إليكم الجزء الرابع من الحوار

لم يُغلق كارلوس إدواردو نجم هجوم شباب الأهلي الإماراتي الباب في وجه عودته إلى صفوف فريقه السابق "الهلال السعودي" أو العودة للعب مع نادٍ آخر في الدوري السعودي، وذلك خلال حواره الخاص مع جول النسخة العربية.

النجم البرازيلي رحل عن الهلال بنهاية عقده في الصيف الماضي ونتيجة خلاف حول التفاصيل المالية حال دون تجديد العقد، لكنه أكد خلال حواره احترامه وتقديره الكبير للنادي وجماهيره، مشددًا على أنه لن يحتفل إن سجل في مرمى الزعيم خلال مواجهته في دوري أبطال آسيا.

نشرنا في وقت سابق الأجزاء الأول والثاني والثالث، ونستعرض في السطور التالية الجزء الثالث من حوار كارلوس إدواردو الخاص مع جول النسخة العربية ..

مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ستقام في السعودية، ما شعورك بالعودة للعب هناك؟

شعور جيد بالنسبة لي، كما قلت مسبقًا أشعر أن السعوديين هم عائلتي، قضيت معهم خمس سنوات ولم أواجه أي مشكلة، بجانب أن لدي أصدقاء هناك، والعودة إلى الرياض جيد لي.

ستلعب ضد الهلال في دوري أبطال آسيا، هل ستحتفل حال تسجيلك هدف في مرماه؟

لا، لن يحدث، أنا احترم الهلال وتاريخي هناك، سأفعل كل شيء لشباب الأهلي بالملعب، لكنني احترم الهلال بالطبع وجماهيره.

في نسخة 2017 من دوري أبطال آسيا، تعرضت للإصابة أمام أوراوا ريدز الياباني، كيف كانت رحلة التعافي من الإصابة الخطيرة؟

عملت كثيرًا بطريقة احترافية، عملت مع معد بدني لعام كامل, أجريت جراحة في البرازيل، وبعدها بأسبوع واحد بدأت العمل للعودة للملاعب، فقد كنت أبدأ التدريبات في الساعة السابعة صباحًا وانتهي في الثامنة أو التاسعة مساءً.

هل من الممكن أن تعود يومًا إلى الهلال؟

نحن لا نعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل، حاليًا أنا بشباب الأهلي، لكن في كرة القدم كل شيء وارد، وإذا أتيحت لي فرصة العودة، فلا شك أنني سأعود.

هل من الممكن أن نراك بقميص أي فريق آخر بالسعودية غير الهلال؟

لا أعرف، هذه كرة القدم وأنا لاعب محترف، لكن حاليًا أنا لا أفكر سوى بمسيرتي مع شباب الأهلي، والمستقبل لا أعلم عنه شيئًا.

خلال إحدى مباريات الهلال أمام الاتحاد، سجلت هدفًا أثناء سقوط أحد لاعبي الخصم على الأرض، ولم تخرج الكرة وتوقف اللعب، البعض لامك على هذا التصرف، ما تعليقك؟

هذه اللحظة في المباراة كانت سريعة للغاية، وحقًا لم أر لاعب الاتحاد ساقطًا على الأرض، كنت في منطقة الجزاء، ووصلت الكرة لي، فما كان مني إلا أن أسجل الهدف، هذا ليس خطأي، كانت الهجمة سريعة، في خمس ثواني وصلت الكرة وسجلت الهدف.

هناك موقف آخر لك خلال مواجهة الشباب، اعترضت على استبدالك من قبل المدرب جورجي جيسوس، بعدما تردد في الإعلام أنه طلب رحيلك عن الفريق لتصرفك، هل هذا صحيحًا؟

لا، لم يحدث أن طلب رحيلي، لدي علاقة رائعة معه، بالطبع أي لاعب يغضب للخروج من الملعب، كل ما حدث أننا لم نتحدث بصورة كافية خلال التغيير وتوجهت لمقاعد البدلاء، ولم تحدث أي مشكلة بعدها.

ما رأيك بجيسوس كمدرب؟

هو مدرب قوي، يحفز اللاعبين كثيرًا، هو رائع حقًا.

ما السر وراء ارتدائك للرقم 3؟

الأمر يتعلق بديانتي ، هناك ثلاثة أشياء هم: الرب والابن والروح القدس.

من اللاعب الذي تتفاهم كثيرًا معه في الملعب بالهلال؟

سلمان الفرج، هو يلعب في مركز رقم 8، وأنا ألعب بمركز 10، كان يرسل لي تمريرات متقنة كثيرًا، أحب طريقة لعبه.

ومن أفضل من جاورته بالهلال؟

سالم الدوسري من المحليين، وأندريه كاريلو من الأجانب.

من أصعب لاعب واجهته بالدوري السعودي؟

عمر السومة، هو لاعب رائع في تسجيل الأهداف، سجل بالرأس وبقدمه اليمنى واليسرى ومن الكرات الثابتة، هو لاعب متكامل.

ومن أصعب مدافع واجهته؟

علي البليهي، هو يلعب الآن بالهلال، لكنه كان يلعب بالفتح قبل ذلك، وكنا نتشاجر كثيرًا في المباريات.

أفضل هدف سجلته مع الهلال؟

كان في مرمى الاتحاد السكندري المصري بالبطولة العربية.

وماذا عن أفضل لحظاتك مع الهلال؟

الفوز بدوري أبطال آسيا، وكذلك الدوري السعودي الذي حققته في الموسم الثاني لي مع الفريق، لأنه تحقق بعد فترة غياب.

وأسوأ لحظاتك؟

بالتأكيد عندما أصبت في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، أصبت بقطع في الرباط الصليبي وخسرنا اللقب.

دبي أم الرياض؟

أحب المدينتين.

عمر السومة أم عبد الرزاق حمد الله؟

السومة.

الدوري السعودي أم دوري أبطال آسيا؟

كلاهما، لا يمكنني اختيار من بينهما.

من هو أكثر لاعب موهوب واجهته؟

السومة.

لعب "فيفا" أم "بيس"؟

فيفا.

خورخي جيسوس أم رازفان لوشيسكو؟

لوشيسكو.

شاي أم قهوة؟

شاي.

تحرز هدفًا أم تصنع زميلك؟

إحراز الأهداف أفضل.

كريستيانو رونالدو أم رونالدو نازاريو؟

رونالدو نازاريو.

نيمار أم رونالدينيو؟

رونالدينيو.

آرلينج هالاند أم مبابي؟

مبابي.