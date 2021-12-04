خاص | قطر تحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

استقر الاتحاد القطري لكرة القدم، على موعد مباراة الأهلي المصري أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في كأس السوبر الإفريقي، والمقرر له أن يقام في قطر خلال شهر يناير القادم.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 2021 بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بينما توج الرجاء بكأس الكونفدرالية 2021 بعد الانتصار على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية.

وعلم "جول" من مصادره في قطر، بأنه تم تحديد موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء، لتقام يوم الخامس من يناير عام 2022.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا 2021.

وأشارت مصادر جول إلى أنه تم تحديد موعد مباراة كأس السوبر التركي أيضًا، والتي ستقام بين بشكتاش بطل الدوري التركي، وأنطاليا سبور وصيف كأس تركيا، لتقام يوم 3 يناير 2022.

وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022، حيث تقوم بتنظيم العديد من البطولات على أراضيها، لتكون بمثابة بروفات لاستضافة الحدث الأكبر وهو المونديال الذي ينتظره العالم.

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يذكر أن الاتحاد الإفريقي كان يحاول إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن لم يوافق المسؤولين في قطر، ليتم تحديد شهر يناير القادم لإقامة المباراة.