خاص | فرح الجفري ونوف العنزي عن"الرحلة": الكرة أسرع من المعتاد!

تحدث "جول" على هامش تقديم كرة كأس العالم 2022 "الرحلة" مع النجمة السعودية فرح جفري ونظيرتها الإماراتية نوف العنزي عن المونديال المقبلة وكرته، وتطلعات كل لاعبة للمستقبل على المستوى الشخصي والمنتخب.

فرح جفري تألقت مؤخراً مع جدة إيجلز وأحد لاعبات المنتخب السعودي الذي خاض مباراتين مؤخراً على المستوى الودي دشن بهما مشواره الدولي على الساحة العالمية.

أما نوف العنزي فهي أول إماراتية تخوض تجربة الاحتراف مع وادي دجلة في مصر، ولاعبة في صفوف منتخب بلادها كذلك.

أبدت فرح جفري، نجمة منتخب السعودية للسيدات ولاعبة جدة إيجلز، لجول سعادته بإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في فعاليات تقديم كرة كأس العالم 2022 بقطر.

وتواجدت اللاعبة السعودية مع مجموعة من النجوم البارزين مثل كاكا وإيكر كاسياس في مراسم تقديم كرة "الرحلة" مساء الأربعاء للعالم.

وقالت فرح حصرياً مع "جول": "أريد البداية بأنني سعيدة بكوني من أوائل اللاعبات العرب من لعبوا بالكرة، من أفضل الكرات التي لعبت بها، كرة رائعة وتملك سرعة إضافية".

النجمة السعودية أبدت رأيها في الفريق الذي تتمنى أن تلعب ضده السعودية في المونديال: "سؤال صعب، البرازيل بالتأكيد، يلعبون بطريقة ممتعة ومنتخب مميز".

تشرفت بحضوري اليوم حدث إطلاق الكرة الرسمية من اديداس لكأس العالم 2022 في الدوحة الذي يطلق عليها اسم "الرحلة".

تبادلت المناقشات و الأحاديث مع أساطير كرة القدم كاسياس و كاكا…شعور لا يوصف!😍 @KAKA @IkerCasillas



شكراً اديداس على استضافتي @adidasMENA pic.twitter.com/NzukYRXPjw — Farah Jefry فرح جفري (@Farah_Jefry) March 30, 2022

وعن المنتخب السعودي: "أظن أن يمكننا أن نصل لكأس العالم قريباً، اللاعبات شغوفات باللعبة، نحتاج العمل الشاق ونريد حقاً أن نصل، ونأمل في السنوات المقبلة أن نلعب المونديال".

وكشفت لاعبة جدة إيجلز عن طموحاتها فيما يخص الاحتراف يوماً ما: "لا أملك فريقاً محدداً أحلم باللعب له، ولكنه بالتأكيد أحد أهدافي القادمة، اللعب مع أي فريق أوروبي في الدوريات الكبرى سأكون فخورة بتمثيله".

وعلى هامش الكشف عن كرة المونديال أيضاً، حاور جول نوف العنزي، لاعبة منتخب الإمارات، واستطلع رأيها في كرة "الرحلة".

وقالت نوف: "استمتعت بالتجربة حقاً، شعور الكرة تلك مختلفة عن السابقات، المباراة كانت أسرع لأن الكرة نفسها كذلك، يعجبني اسم الكرة لأنه عربي وله معنى خاص وتمثل كأس العالم بشكل جيد".

وعبرت نوف عن توقعاتها لملحق المونديال بين الإمارات وأستراليا: "أثق أننا سنقدم كل ما نملك، فزنا على كوريا، فريق قوي، كل شيء ممكن في الكرة إذا قدمت كل ما تملك".

وحول تنظيم المونديال في قطر: "تجربة رائعة أن يقام في قطر والشرق الأوسط في العموم، تقدم رسالة بتمثيل المنطقة ككل بشكل طيب وأنه قادر على القيام بأمور جيدة".

وأتبعت: "أشجع المنتخبات العربية في المونديال، أشجع أيضاً إسبانيا، الأرجنتين والبرازيل، سأستمتع بالمباريات، تقام كل أربع سنوات وفرصة الحضور في المباريات حدث فريد".

نوف عنونت أيضاً تطور الكرة النسائية في الإمارات: "بدأنا فقط مؤخراً في السنوات الأخيرة، بعد 10 سنوات في مرحلة جيدة ونخطط للتطور أكثر في المستقبل".

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