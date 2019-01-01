خاص - فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك عبر "جول" بعد هزيمة طلائع الجيش

ساسي يتحدث عن خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

لاعب ذو قيمة كبيرة، تحمله جماهير الزمالك مسئولية الفريق على عاتقه بعد ما قدم مستوى أكثر من مميز خلال الموسم الماضي، وأصبح معشوقًا للجماهير البيضاء، خاصًة وأنه يحمي منتصف ملعب الفريق بجانب طارق حامد.

فرجاني ساسي لاقى انتقادات كبيرة خلال الساعات الأخيرة بعد هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش، في الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما ظهر ساسي بمستوى متراجع.

"جول" تواصل مع فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك، للحديث عن مستواه في مباراة طلائع الجيش، وما تردد حول تعمد اللاعبين الظهور بهذا المستوى في اللقاء.

ساسي وجه رسالة هامة لجماهير الزمالك، قائلًا: "أقدر كثيرًا جماهير الزمالك وما يحملونه لي من حب وتقدير، أعرف أنني أحمل مسئولية كبيرة من تجاه الجماهير، وأنا فخور جدًا بذلك أنني

أتحمل جزء من مسئولية فريق عظيم مثل الزمالك وألعب ضمن صفوفه".

وأضاف نجم المنتخب التونسي: "لم أقصد الظهور بالشكل المتراجع أمام طلائع الجيش، ولكن اللاعب كما يقدم مباريات بشكل مميز، هناك مباراة يظهر بها بشكل متراجع خاصًة مع فرض رقابة قوية من جانب المدير الفني المنافس".

وتابع ساسي في تصريحات لـ"جول": "المدربون المنافسون يقومون بعمل رقابة لصيقة عليّ خلال المباريات حيث يخصصون لاعب لي طوال اللقاء، فلذلك أعمل على إتاحة لعب لزملائي والتقدم مثل يوسف أوباما".

وأردف فرجاني خلال تصريحاته موجهًا حديثه لجماهير الزمالك: "لم نتعمد الظهور بمستوى متراجع، ولن نخذلكم فيما هو قادم ننتظر مساندتكم كما تقدمونها دائمًا في جميع الأحوال، وأكررها، فخور بتحميلي جزء من المسئولية داخل الزمالك، وسأبذل قصارى جهدي خلال المرحلة المقبلة أنا وزملائي من أجل إسعادكم".

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الزمالك يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث جمع 13 نقطة من 7 مباريات حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في 1 وتلقى هزيمتين.