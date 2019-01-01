خاص - فان بيرسي: مانشستر يونايتد يجب أن يصبر على سولشاير

النجم السابق للشياطين الحمر يتحدث مع جول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث روبن فان بيرسي، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن الكيفية التي عن طريقها يمكن أن يعود مانشستر يونايتد مجدداً إلى طريق البطولات.

فان بيرسي اعتزل بنهاية الموسم الماضي بعد عودته إلى فينورد، وقرر العمل في التحليل التلفازي بداية من الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد يهزم ميلان بركلات الترجيح

وقال فان بيرسي مع "جول": "الكثير تغير بعد فيرجسون، مانشستر اتجه لوسائل التواصل التي كان يرفضها المدير الفني، كان يرى أننا هنا للعب كرة القدم".

وأضاف: "أصبح هناك اهتمامات تجارية بشكل أكبر، هو يواكب العالم ويتواصل مع الجماهير، ولكنه ابتعد عن الأسلوب الناجح، ولكن ربما النقد كان مبالغاً فيه بعد رحيل فيرجسون".

سولشار واثق بشأن بوجبا.. غامض بشأن ماجواير

وأكمل الهولندي: "تقييم النجاح في مانشستر مختلف، هنا المعايير مرتفعة، يونايتد حقق بطولات بعد السير مثل الدوري الأوروبي ولكن لم يفز بالبريميرليج في الأعوام الأخيرة، ولكن هناك فرق أخرى ممتازة، وذلك صعب المنافسة".

وأردف:" هل يجب تقييمه على عدم الفوز بالدوري أو بالبطولات التي حققها؟ أم على أسلوب اللعب، برأيي مانشستر يجب أن يهاجم دائماً ويملك أجنحة مبدعة ولاعب رقم 10 مثل روني يصنع الأهداف، هكذا يجب أن تكون فرق القمة".

واختتم: "الوضع مثل ليفربول وسيتي، هناك عقلية هجومية، في عام يمكن أن تفوز بلقب، التالي لا شيء، الذي يليه ثلاثة، ولكن لا تتخلى عن الفلسفة الهجومية، مانشستر استعاد ذلك مع سولشاير، يريد الهجوم وصناعة الفرص، ولذا أطالب الإدارة بالصبر عليه".

ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه الأسبوع المقبل عندما يلعب مع تشيلسي في الأسبوع الأول من البريميرليج.