خاص| فابريجاس: ساري كان تحت الضغط بسبب هودسون أودوي

كشف سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي السابق عن تعرض المدرب ماوريتسيو ساري لضغوط بسبب الواعد كالوم هودسون أودوي.

وقال لاعب وسط موناكو الحالي لجول:"الأمر صعب لأنه من وجهة نظري المدرب أنت تحارب لأجل وظيفتك كل يوم. في كرة القدم تلك الأيام، يمكنك أن تخسر مباراتين ثم تقال في اليوم التالي".

وأضاف:"لهذا يشعر المدربين أحياناً بالتردد حيال التغييرات أو وضع الثقة في لاعب صغير أو لا يملك الخبرة. يمكن أن يظهروا بشكل جيد في التدريبات ولكن في المباريات يمكنهم التجمد أو ارتكاب الأخطاء".

وأوضح:"الخطأ يمكن أن يكون في عقليتهم مستقبلاً إن لم يكونوا بالقوة الكافية، لا يمكنني لوم المدربين كثيراً".

