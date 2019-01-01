خاص| فابريجاس: ساري كان تحت الضغط بسبب هودسون أودوي

اللاعب في النهاية نجح في إقناعه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي السابق عن تعرض المدرب ماوريتسيو ساري لضغوط بسبب الواعد كالوم هودسون أودوي.

وقال لاعب وسط موناكو الحالي لجول:"الأمر صعب لأنه من وجهة نظري المدرب أنت تحارب لأجل وظيفتك كل يوم. في كرة القدم تلك الأيام، يمكنك أن تخسر مباراتين ثم تقال في اليوم التالي".

وأضاف:"لهذا يشعر المدربين أحياناً بالتردد حيال التغييرات أو وضع الثقة في لاعب صغير أو لا يملك الخبرة. يمكن أن يظهروا بشكل جيد في التدريبات ولكن في المباريات يمكنهم التجمد أو ارتكاب الأخطاء".

وأوضح:"الخطأ يمكن أن يكون في عقليتهم مستقبلاً إن لم يكونوا بالقوة الكافية، لا يمكنني لوم المدربين كثيراً".

'Who gave you your first ever goal for ?' 😂@cesc4official on hand with another assist tonight! 🎯 #CFCvPAOK pic.twitter.com/HsFOzr16IZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 29, 2018

وتابع:"أعرف أن الأمر صعب. كالوم تقبله بشكل جيد وواصل العمل بابتسامة على وجهه وفي النهاية علم ساري والعالم كله أنه يستحق اللعب".

يذكر أن فابريجاس غادر البلوز في الشتاء الماضي متجهاً لموناكو، فيما كان أودوي قريباً من الانتقال لبايرن ميونيخ في يناير أيضاً ولكن فشلت الصفقة إزاء رفض تشيلسي وتمسك المدرب باللاعب.