خاص - علي عدنان لـ"جول": سنبذل قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير العراقية

العراق يحقق الفوز على قطر

تحدث علي عدنان لاعب المنتخب العراقي عن تحقيق الفوز على قطر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الخليج العربي.

أسود الرافدين حققوا الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى، ليأخذ الأسبقية في مجموعته بحصد أول 3 نقاط في مسيرته بالبطولة.

المنتخب العراقي يتواجد مع قطر والإمارات واليمن في منتخبات المجموعة الأولى من بطولة "خليجي 24" التي تقام على أرض العنابي.

وقال عدنان في تصريحات لـ"جول" عقب المباراة: "قدمنا مباراة رائعة وحققنا الفوز ونحمد الله على هذا الانتصار".

وأضاف: "3 نقاط مهمين للغاية في مشوارنا في البطولة ونسعى لتحقيق اللقب".

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وتابع: "سنسعى للفوز في المباريات المقبلة من أجل إسعاد الجماهير العراقية باللقب".

ويواجه منتخب العراق نظيره الإماراتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج العربي، الجمعة المقبلة.