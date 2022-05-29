خاص | عزف مودريتش يتواصل مع ريال مدريد .. الملكي مستعد لاستمراره حتى 2024!

عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في يونيو المقبل، لكنه مستعد للتوقيع على عقد جديد.

"جول GOAL" يمكنه تأكيد أن الكرواتي لوكا مودريتش سيوقع على عقده الجديد مع نادي ريال مدريد الإسباني بعد أن حقق لقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا.

وقضى مودريتش تسعة مواسم في "سانتياجو برنابيو" حتى الآن، وتمكن في موسم 2021-22 من حصد ثلاثة ألقاب إضافية لمسيرته مع النادي الملكي.

ريال مدريد تمكن من إضافة لقب دوري أبطال أوروبا إلى ثنائية الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ليتوج بلقب البطولة الأوروبية للمرة الرابعة عشر في مسيرته، ويبدو أن مودريتش مستعد لإعادة تأكيد ارتباطه بالنادي الإسباني.

ما هي شروط عقد مودريتش الجديد؟

مودريتش سيصبح لاعبًا حرًا يوم 30 يونيو 2022، لكن ريال مدريد مستعد لمنحه عقدًا جديدًا يستمر بموجبه في "سانتياجو برنابيو" حتى نهاية موسم 2022-23.

وأقنع اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا مجلس إدارة ريال مدريد بالاحتفاظ بخدمات بعد موسم رائع، شهد تسجيله ثلاثة أهداف وتقديم 12 تمريرة حاسمة في 45 مباراة عبر جميع المسابقات، وتقديم الكرواتي لأحد أفضل العروض في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

"جول GOAL" يتفهم أن ريال مدريد سينظر في إمكانية تمديد عقد مودريتش حتى 2024، إذا كان بإمكانه الحفاظ على نفس المعايير الاستثنائية في الأداء خلال الموسم المقبل.

إرث مودريتش يواصل النمو في ريال مدريد!

الكرواتي أوضح أنه يرغب في الاعتزال بقميص ريال مدريد، وبالنظر إلى الأداء الذي يقدمه، يبدو ذلك ممكنًا للغاية.

وقال مودريتش بعد فوزه بجائزة "أساطير ماركا" في وقت سابق من الشهر الجاري: "آمل أن أعتزل في مدريد، مدريد منزلي، أشعر بسعادة كبيرة في النادي وفي المدينة وأحب الناس كثيرًأ".

وأضاف: "عائلتي سعيدة للغاية أيضًا، لذلك آمل أن أستمر لسنوات أخرى، وآمل أن أنهي مسيرتي هنا".

مودريتش خاض حتى الآن 462 مباراة مع ريال مدريد منذ وصوله من توتنهام الإنجليزي في 2012، وحقق 19 لقبًا.

كما حصل لاعب خط الوسط المخضرم على جائزة الكرة الذهبية في 2018، ويبدو أنه مستعد لمواصلة العزف في منتصف الملعب لفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المستقبل القريب.

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