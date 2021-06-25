خاص | عرض قياسي من مانشستر سيتي لجريليتش، وكين التالي!

خطوات هامة من السيتي..

تستعد إدارة مانشستر سيتي لتقديم عرض قياسي لنظيرتها في أستون فيلا من أجل الحصول على خدمات نجمهم جاك جريليتش، وذلك وفقًا لتأكيدات مصادر جول.

وعلى الرغم من وجود تواصل بالفعل بين الناديين في الأسابيع الماضية، لكن من المتوقع أن تتم هذه الخطوة بنهاية مشاركة منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020.

وتأتي رغبة مانشستر سيتي الضخمة في الحصول على توقيع جريليتش بناء على رؤية المدرب بيب جوارديولا، الذي يُعد من أكثر المعجبين بقدرات صاحب الـ25 عامًا.

ما هو عرض مانشستر سيتي القياسي لجريليتش؟

مصادر جول أشارت إلى أن مانشستر سيتي بصدد دفع 100 مليون جنيه استرليني من أجل جريليتش، أي ما يعادل 116 مليون يورو تقريبًا.

عقد اللاعب في فيلا بارك لا يزال ساريًا لمدة خمس سنوات مقبلة، غير أن القيمة التي يعرضها مانشستر سيتي ورغبة جريليتش نفسه هي من ستحسم الصفقة في نهاية المطاف.

وإن تمت الصفقة، سيصبح جريليتش هو أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي متفوقًا على انتقال بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد نظير 89 مليون جنيه استرليني.

هذا إلى جانب أنه سيكون الصفقة الأكبر في تاريخ مانشستر سيتي وسيكسر الرقم القياسي المسجل باسم المدافع روبن دياش، بالانتقال في الشتاء الماضي من بنفيكا إلى ملعب الاتحاد نظير 69 مليون جنيه استرليني.

ما هو التالي لمانشستر سيتي بعد عرض جريليتش؟

ولن تتوقف مساعي مانشستر سيتي لدعم صفوفهم عند ضم جاك جريليتش فقط، حيث تؤكد مصادر جول أن إدارة النادي بصدد خطوة أخرى كبرى هذا الميركاتو.

هذه الخطوة ستكون تقديم عرض مماثل لإدارة توتنهام من أجل الحصول على توقيع هداف الدوري الإنجليزي في النسخة الماضية وقائد السبيرز، هاري كين.

عملية هاري كين معقدة عن جريليتش، فتوتنهام يتمسك بقائده بشدة، في الوقت الذي قد يفكر فيه اللاعب بالمغادرة بعد فشل النادي في تقديم مشروع رياضي قوي يقود إلى تحقيق البطولات في السنوات الماضية.

لماذا يريد مانشستر سيتي التعاقد مع جريليتش وهاري كين؟

يسعى بيب جوارديولا لتحقيق اللقب الرابع له للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، مع الاستمرار في التطور أوروبيًا، وهذه المرة بتحقيق لقب دوري الأبطال.

هناك عدد من اللاعبين في طريقهم إلى المغادرة مثل بيرناردو سيلفا، وجريليتش سيكون بمثابة تطوير كبير لمنتصف ميدان كتيبة الفيلسوف الإسباني.

وفي خط الهجوم هناك حاجة ملحة للتعاقد مع مهاجم هداف بعد انتهاء فترة سيرخيو أجويرو بملعب الاتحاد، وبالطبع لا يوجد خيار أفضل من الخبير كين لسد هذه الثغرة.

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