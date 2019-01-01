خاص - عرض صيني يحاول إنقاذ مالكوم من برشلونة
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كشفت تقارير صحفية عن رغبة جوانجزو إيفرجراند الصيني في التعاقد مع البرازيلي مالكوم جناح برشلونة الإسباني.
وعلم جول أن النادي الصيني قد قدم عرضاً رسمياً للنادي الكتالوني، قيمته 50 مليون يورو (45 مليون جنيه استرليني).
وكان مالكوم قد انضم إلى برشلونة في ظروف غرائبية بالصيف الماضي، قادماً من بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو (34 مليون جنيه استرليني).
جاء ذلك بعد أن كان اللاعب في طريقه لروما وقام النادي الإيطالي بالإعلان عن الصفقة، قبل أن يتحول الاتجاه بشكل مفاجئ.
ولكن على عكس التوقعات، خاض اللاعب 9 مباريات فقط مع الفريق الأول، ليسجل هدفين فقط حتى الآن.