خاص | عرضان ينافسان الأهلي على خطف آل فتيل .. واللاعب يفتح باب الرحيل

الأهلي يسعى للحفاظ على آل فتيل

تلقى محمد آل فتيل مدافع النادي الأهلي أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد آل فتيل يعد من أفضل المدافعين في الدروي السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة، لذلك يضع أكثر من نادٍ عينه على اللاعب للحصول على خدماته.

وعلم "جول" من مصادر خاصة أن اللاعب تلقى عرضان من ناديا الاتحاد والاتفاق للحصول على خدماته بدايًة من الصيف المقبل حيث يرى الناديان دعمًا قويًا لدفاعاتهم في آل فتيل.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أيضًا عرضًا من إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لتمديد تعاقده للحفاظ على خدماته خاصًة وأن الراقي يعاني من أزمة دفاعية خلال الفترة الماضية.

دخل آل فتيل الفترة الحرة في شهر يناير الماضي، وأكدت المصادر أن العرض الأكثر جدية هو من نادي الاتفاق، ومازالت المفاوضات مستمرة ولم تحسم بعد.

اللاعب لا يمانع في خوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر خلال الموسم المقبل، ولكن يجب أن يكون المقابل المادي يوازي ما يتقاضاه مع الأهلي في الوقت الحالي.