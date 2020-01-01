خاص | عرضان سعوديان لضم منصور الحربي من الاتحاد .. إحداهما من الـ5 الكبار

منصور الحربي يتلقى عروضًا من الدوري السعودي

تلقى منصور الحربي ظهير أيسر نادي الاتحاد من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عن صفوف العميد، وتلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على خدماته.

وكانت تقارير قد أشارت إلى اقتراب رحيل اللاعب، بعد أن أبلغت الإدارة الحربي بالبحث عن عرض للرحيل عن الفريق خلال الصيف الجاري.

وكشفت مصادر خاصة لـ"جول" آخر تطورات مصير منصور الحربي في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهل تلقى عروضًا من أجل الحصول على خدماته.

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وأكد المصدر أن اللاعب يمتلك بالفعل عرضين من ناديين سعوديين للانتقال إلى أحداهما بداية من الموسم المقبل بعد عدم حاجة الاتحاد له.

وعلم "جول" أن العرضين من ناديي الهلال والوحدة، حيث يسعى الثنائي من خطف منصور الحربي من أجل الاستفادة من خدماته.

ومن المنتظر أن تحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة من أجل بدء اللاعب استعداداته مع فريقه الجديد قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.