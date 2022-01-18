خاص | شاموسكا: نجحنا في أحد أكبر التحديات والأهلي الأصعب بالنسبة لنا

اهتزاز في بداية الموسم، ست مباريات بانتصار وحيد وست نقاط، لكن سرعان ما أعاد البرازيلي بريكليس شاموسكا؛ المدير الفني للشباب السعودي، الدفة إلى وضعها الطبيعي.

33 نقطة من 17 مباراة، خاضها الليوث حتى الآن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتلوا الوصافة بفارق خمس نقاط عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة.

الآن شاموسكا أحد أبرز المدربين في الدوري السعودي، إن لم يكن أفضلهم، بعدما ظهرت بصمته الواضحة على الفريق ككل، ليبدأ سلسلة نجاح جديدة، قد تعيد البطولات للشباب.

النسخة العربية من موقع "جول GOAL" أجرت حوارًا سريعًا مع المدرب البرازيلي للحديث عما مر به من تحديات للوصول بالشباب إلى الصورة الحالية..

بعد بداية صعبة للغاية في بداية الموسم، عاد الشباب بقوة، كيف تمكنت من إعادة الثقة للاعبين رغم الارتباك في البداية؟

رحل عدد من اللاعبين في بداية الموسم، وأصيب آخرون بفيروس كورونا، بجانب بعض المشكلات في تسجيل لاعبين جدد، لذلك تراكمت علينا المشكلات بصورة غير طبيعية، لكن كان هذا هو الوقت المناسب لتقوية الفريق، ومنذ اللحظة التي اكتملت بها صفوفنا، تمكنا من تطوير الأداء، حتى وصلنا لحالة الرضا الحالية.

في حوار معنا ببداية الموسم، قلت أنك تحاول إحداث توازن بين الدفاع والهجوم بالشباب، وبعدها مرت ست مباريات متتالية دون استقبال أي هدف، وبالدور الأول بشكل عام استقبلت 15 هدفًا فقط كأفضل ثاني خط دفاع بالدوري، وأقوى خط هجوم برصيد 30 هدفًا، كيف أحدثت هذا التوازن؟، وهل تشعر بالرضا تجاه هذا المعدل من الأهداف؟

صراحةً هذا التوازن كان أكبر تحدي لنا في الموسم، بالموسم الماضي اختتم الشباب الدوري محتلًا الوصافة، لكنه كان أحد الفرق التي استقبلت أكبر عدد من الأهداف، وسجل أيضًا الكثير، لذلك كان التحدي هو الحفاظ على هجومنا الجيد وإحداث التوازن الدفاعي.

نجحنا في إحداث التوازن من خلال ضم صفقات جديدة ورحيل آخرين، وجدنا طريقة لعب تناسبنا، وتجعلنا أفضل دفاعيًا.

حققت نجاحًا كبيرًا في المباريات الكبرى، بالفوز أمام الاتحاد والنصر والأهلي، والتعادل أمام الهلال، كيف ترى هذه النتائج؟

الشباب أحد أفضل فرق الدوري هجوميًا ودفاعيًا، وهذا ما يقودنا لمثل هذه النتائج.

اللاعبون استجابوا بشكل جيد للتعليمات، خاصةً في مثل هذه المباريات التي نرى أنها بست نقاط، لأنها ضد فرق تنافسنا على اللقب، لذلك أظهرنا استعدادنا للقتال من أجل حصد اللقب، وهذا الأمر شديد الأهمية، ومؤثر في تعزيز ثقة الفريق.

أمام الأهلي تقدمت بهدفين، ثم تأخرت بثلاثة، ثم أنهيت المباراة بالفوز برباعية، هذا الأمر يتطلب شخصية عظيمة، هل هي أصعب مباريات الموسم حتى الآن؟

بدون شك، مواجهة الأهلي كانت من أصعب مباريات الموسم، فهو فريق يمر بمرحلة صعبة، لكنه يمتلك لاعبين مميزين، وكنا نعلم من البداية أن المباراة ستكون معقدة، بسبب ما يمرون به.

الأهلي يمتلك لاعبين يتميزون بالسرعة العالية، وهو ما صعب المباراة علينا، على الرغم من أننا بدأنا اللقاء بصورة جيدة، لكن مع مرور الوقت زادت الصعوبة، لكن فوزنا يثبت أننا حققنا الاستقرار والهدوء بالفريق، للتعامل مع مثل هذه الظروف.

كيف ترى المنافسة على اللقب مع الاتحاد؟ وهل ترى الهلال منافسًا أم ابتعد؟ وهل ترى الشباب سيتأثر بمنافسته عل بطولتي الدوري والكأس معًا؟

هذا الموسم الرابع لي بالدوري السعودي، لكن الموسم الجاري هو الأفضل منذ قدومي، فرغم البداية الصعبة للأهلي والنصر والهلال، لكنها فرق ستقاتل على اللقب، وستكون المنافسة صعبة مع وجود الاتحاد، وهذا تحدٍ بالنسبة لنا.

لديك ثلاثة لاعبين محليين يقدمون أداءً رائعًا؛ هتان باهبري أحد نجوم الدوري والذي انضم لمعسكر منتخب السعودية المقبل، حسين القحطاني الذي أثبت أحقيته في اللعب أساسيًا، وفواز القرني الذي أضاف الكثير لحراسة مرمى الليوث، حدثنا عن هذا الثلاثي.

هتان أثبت نفسه وحجز مكانه من خلال أدائه، واليوم هو أحد اللاعبين المحليين الذين سجلوا وصنعوا أكبر عدد من الأهداف.

أما القحطاني فقد كنت أعرفه منذ أن كان لاعبًا في الفيصلي، وأعلم إمكانياته جيدًا، هو واثق من نفسه ويمر بأفضل فترة في مسيرته.

أما عن فواز فمنذ التعاقد معه وأنا أعرف أنه قادر على حمل مسؤولية حراسة المرمى، وسيظهر قدراته للجميع، وبالفعل أثبت أنه مؤثر جدًا، ولديه روح الفوز وهذا أمر إيجابي للغاية.

الكثير يسألون عن نادر الشراري، بعدما قدم أداءً رائعًا، هل سيحصل على فرصة أكبر للمشاركة في قادم المباريات؟

الشراري لاعب ممتاز وخيار رائع لأي مدرب، سنمنحه فرصة قريبًا بالتأكيد.

عندما رحل فابيو مارتينيز وجوانكا عن الشباب، كانت هناك حالة من تشاؤم من قبل الجماهير، لكن باولينيو وكارلوس جونيور قدما مستويات مميزة، ما هو تقييمك لهذا الثنائي.

باولينيو وكارلوس تأقلما سريعًا مع الفريق، وهذا ساهم في ظهورهما بصورة جيدة، بجانب أن زملائهم في الفريق احتضنوهما منذ اليوم الأول، وهذا ساهم في تأقلمهما بشكل أسرع.

اللاعبان ملتزمان جدًا بدورهما، محترفان ومؤثران بالفريق، هما قدما أداءً مميزًا للغاية، فقد سجل كارلوس الكثير من الأهداف وصنع الكثير، بجانب دوره الدفاعي، لذلك هو مؤثر في جميع الجوانب، أما باولينيو فهو صاحب الإيقاع بالفريق ويخلق العديد من الفرص لزملائه، لذلك هما أضافا الكثير للشباب.

أخيرًا حدثنا عن دور بانيجا كقائدًا للفريق داخل الملعب وخارجه.

بانيجا أحد أفضل اللاعبين في الدوري السعودي، هو أول من يصل إلى التدريبات، هو يحب المران ويستمتع بلعب كرة القدم، بجانب أنه يتمتع بشخصية القائد في الملعب، ويقدم دائمًا أداءً مميزًا.

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