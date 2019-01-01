خاص| سونيس: ليفربول سيسحق توتنهام.. إلا إذا؟

توتنهام كان محظوظاً وفقاً لما يراه سونيس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جراهام سونيس لاعب ليفربول السابق اعتقاده بأن الفريق سيسحق توتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا غداً.

وقال سونيس لجول:"أتوقع أن يأتي ليفربول ويسحق السبرز في نهاية الأسبوع، ولكن جزء مني يتساءل حول إمكانية وجود تحول في تلك القصة".

وأضاف:"إذا قلنا أنه سيكون هناك أحد الفرق الإنجليزية في نهائي الأبطال رغم خسارته لـ19 مباراة في جميع المسابقات، ما كان يمكن تصديق هذا. توتنهام فعلها وهو محظوظ للغاية أن يكون هناك، المنطق يقترح أن ينفد حظهم يوم السبت، ولكن ربط الكرة بالمنطق نادراً ما يكون مثمراً".

وتابع:"لذلك رغم قولي أن ليفربول المرشح الأكبر في هذا النهائي، هذا لا يعني أن توتنهام لا يمكنه الفوز يوم السبت. إذا كنت في غرفة ملابس ليفربول سأتساءل ما إذا كان اسم توتنهام قد كتب بالفعل على الكأس، لقد خسروا كل تلك المباريات ولكنهم مروا على حساب مانشستر سيتي وأياكس حين كانوا قريبين للغاية من الخسارة".

وأوضح:"حين يملك أحد الفرق لاعبين أفضل من خصمه، سيفوزوا في 9 مرات من أصل 10، ولكننا رأينا ما يمكن أن يحدث في نهائيات الكؤوس حين يتم صعق الفريق الكبير قبل أن يصل".

ويبحث ليفربول عن البطولة السادسة في تاريخه، والأولى منذ ليلة اسطنبول الشهيرة عام 2005، فيما يبحث توتنهام عن لقبه الأول في النهائي الأول له من أصل 5 مشاركات في المسابقة.