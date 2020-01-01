خاص | سلمان الفرج "هلالي" 3 سنوات .. والتوقيع قريبًا

لاعب وسط الهلال مستمر رفقة الزعيم حتى 2024

نجحت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، في حسم تجديد عقد سلمان الفرج، لاعب وسط الفريق، ليستمر رفقة الزعيم سنوات أخرى.

وكان عقد سلمان الفرج قد اقترب من النهاية، وذلك في صيف 2021 حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال شهر يناير المقبل، دون الرجوع لمسؤولي الهلال.

وعلم "جول" من مصارده، أن الهلال توصل لاتفاق مع سلمان الفرج، على تجديد العقد لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك بعد حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ليستمر حتى صيف 2024.

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وأضافت المصادر بأن سلمان الفرج سيقوم بالتوقيع على عقوده الجديدة مع الهلال، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي من جانب مسؤولي الزعيم.

كما أكدت المصادر على أن الهلال يرغب في استئناف مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد الانتهاء تمامًا من تجديد عقد سلمان الفرج.

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يذكر أن الهلال قد حسم بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في الجولة 28، قبل انتهاء المسابقة بجولتين، بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.