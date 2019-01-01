خاص | سكالوني يستعيد خدمات ميسي في مارس مع الأرجنتين

متى يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ وهل يتواجد في معسكر التانجو قريبًا؟

يقترب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، من العودة إلى صفوف الأرجنتين مبكرًا عن الموعد المحدد له من قبل.

ميسي لم ينضم إلى المنتخب منذ نهائيات كأس العالم في روسيا وكانت التقارير الصحفية قد تشير إلى انتظاره حتى كوبا أمريكا.

وعلم Goal أنّ ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أقنّع ميسي بالعودة في مارس مع التانجو خلال مباراة فنزويلا الودية.

ورغم صعوبة الانضمام لمعسكر مارس المقبل لأنّه يأتي في توقيت هام بين ثمن وربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنّ اللاعب أبدى موا

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وقرر اللاعب العدول عن رأيه والعودة مبكرًا بعد أن تحدد مواجهة فنزويلا وديًا في 22 أو 26 مارس المقبل على "كامب نو".

وقد يظهر البرغوث في تلك المباراة وينضم لمعسكر شهر مارس.

وكان كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، أكد أن ميسي لم يرحل عن المنتخب ولايزال بإمكانه العودة في أي وقت.

ميسي وصل مع الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا 3 مرات دون أن يحقق البطولة.