خاص | ساعات قليلة تفصل يوفنتوس عن صفقة الصيف الكبرى

اليافع الهولندي قرر التوقيع ليوفنتوس

علم (Goal)، أن صفقة انتقال الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس، تُطبخ الآن على نار هادئة، للإعلان عن كافة تفاصيلها في غضون ساعات.

وبحسب ما ذكره مراسلنا في جنة كرة القدم، فإن إدارة اليوفي تلقت "إشارات إيجابية" من إدارة يوفنتوس وكذلك العقبة الأكبر في الصفقة وكيل اللاعب مينو رايولا، لوضع اللمسات الأخيرة في الساعات القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يوقع صاحب الـ19 عاما على عقد مدته 5 سنوات مع السيدة العجوز، وذلك مقابل دفع 70 مليون يورو لعملاق الأراضي المنخفضة، بجانب 12 مليون كراتب سنوي للاعب بعد الضرائب، وشرط جزائي في العقد قيمته 150 مليون، كما اشترط الوكيل.

وتحوم الشكوك حول قائد أياكس منذ بداية موسم الشائعات الصيفي، وكانت البداية بالأنباء المتداولة عن اقترابه من برشلونة، لكن فجأة انسحب رئيس البلو جرانا جوسيب ماريا بارتوميو من الصفقة، لمغالاة رايولا في البنود الشخصية المتعلقة بالراتب السنوي.

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وفي الأيام القليلة الماضية، انحصر السباق على الموهوب الهولندي بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس، لكن على ما يبدو أن عملاق الكرة الإيطالية قد حسم الصفقة.