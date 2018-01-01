خاص - زميل ميسي السابق: المقارنة بينه وبين مارادونا غير عادلة

المقارنات بين الأسطورتين لا تتوقف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض ديفيد أبراهام، قائد إينتراخت فرانكفورت، المقارنات بين مواطنيه ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا ووصف نجم برشلونة بالشخص الخجول.

وتزامل أبراهام وميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني تحت عشرين عاماً وقتما كان الأول يلعب في صفوف إنديبيندينتي.

وقال أبراهام حصرياً مع "جول": "ميسي شخص هاديء وخجول، لا يحب أن يكون مركز الاهتمام خارج الملعب". اختيارات المحررين جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

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( 🎥 : @FCBarcelona ) pic.twitter.com/QCHMykz67H — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

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وأضاف: "يتحدث بهدوء دائماً، هو شخص طبيعي، يحب ألعاب الفيديو مثل الجميع، حالياً، هو الأفضل بالعالم".

وواصل أبراهام: "كونه الأفضل في التاريخ، لا أعرف، مارادونا قام بالكثير للأرجنتين، ميسي يمكنه تحقيق ثلاثة كؤوس عالم ولكن لن يكونوا بنفس قيمة ما حققه مارادونا".

وختم: "لا يمكن المقارنة بين الثنائي، وقتها الأرجنتين كانت تتعافى من الحرب مع إنجلترا ومارادونا سجل ضدهم مرتين وقادنا للتتويج وهو ما سبب فرحة هستيرية بالبلاد، لذا مستحيل المقارنة".

ولم يحقق ميسي أي ألقاب مع التانجو الأرجنتيني في مسيرته وخسر نهائيين لكوبا أمريكا، بالإضافة لنهائي مونديال 2014.